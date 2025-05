Relógio exclusivo da Panerai, edição limitada, foi feito para suportar missões militares extremas

Todo membro da Marinha precisa de instrumentos extremamente resistentes e precisos, capazes de sobreviver aos desafios do ambiente militar e garantir que cada missão seja bem-sucedida. No caso da Panerai, a colaboração com a Marinha Italiana remonta à década de 1910, quando a marca começou a projetar instrumentos de alta precisão para os comandos subaquáticos. Desde então, a Panerai se tornou sinônimo de resistência e inovação.

O último lançamento da marca possui essas características. O relógio Submersible Chrono Marina Militare Experience Edition (PAM01699) foi lançado como uma homenagem à Aviazione Navale, o braço aéreo da Marinha Italiana, que desempenha um papel crucial nas operações de combate e resgate. Limitado a apenas 35 peças, o PAM01699 (preço sob consulta) promete ser um símbolo de resiliência e resistência.

O relógio é equipado com o calibre automático P.9100/R, um movimento complexo com cinco inovações patenteadas. O cronógrafo flyback com embreagem vertical oferece uma ativação instantânea do ponteiro de segundos, enquanto a roda de colunas garante a precisão no acionamento das funções. Composto por 332 componentes, foi projetado para enfrentar as condições mais extremas, especialmente em ambientes subaquáticos.

Este modelo possui uma certificação de resistência à água de 50 BAR (aproximadamente 500 metros), o que o torna ideal para exploração em águas profundas. A caixa de 47 mm em titânio escovado é significativamente mais leve do que os modelos tradicionais, mas ainda assim oferece maior resistência e durabilidade, com uma excelente relação resistência-peso e alta resistência à corrosão, permitindo que o relógio resista aos desafios tanto no mar quanto no ar.

Submersible Chrono Marina Militare Experience Edition. (Divulgação/Divulgação)

O design reflete a estética da Aviazione Navale, com um mostrador verde fosco e acabamento em degradê preto, inspirado nos equipamentos e capacetes de voo da Marinha Italiana. A assinatura "Marina Militare", posicionada às 6 horas, traz uma identidade forte e histórica ao modelo. A luneta de titânio com disco de cerâmica preta fosca é outro detalhe de destaque, remetendo ao estilo robusto e sofisticado das aeronaves de combate.

Especificações técnicas

Movimento : automático, calibre P.9100/R, 13 3⁄4 linhas, 9,55 mm de espessura, 37 rubis, 28,8 mil alternâncias/hora. Dispositivo antichoque Incabloc. Dois tambores. 332 componentes.

Funções : horas, minutos, segundos, cronógrafo flyback, contagem regressiva do tempo até o alvo, cálculo do tempo de imersão, zeragem de segundos.

Reserva de marcha : 3 dias.

Caixa : 47 mm, titânio escovado grau 5, aro giratório unidirecional com disco de cerâmica preta. Fundo da caixa fechado em titânio aparafusado.

Mostrador : verde granulado fosco, acabamento em preto degradê com Super-LumiNova cinza grau X2.

Pulseiras : lona de algodão verde com costura T/T, fivela trapezoidal em titânio escovado. Pulseira adicional em borracha preta.

Resistência à água : 50 BAR (~500 metros).