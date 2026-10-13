Alexander Zverev garante liderança do ranking mundial de tênis pela primeira vez

O alemão Alexander Zverev garantiu, nesta segunda-feira, a primeira posição do ranking mundial de tênis masculino ao final da temporada. A confirmação ocorreu após a derrota do espanhol Carlos Alcaraz na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai.

Aos 29 anos, Zverev alcançará pela primeira vez o topo do ranking de encerramento do ano. O resultado marca uma temporada em que o tenista conquistou os títulos de Roland Garros, em junho, e do Aberto dos Estados Unidos, em setembro. A vitória no torneio francês representou seu primeiro troféu de Grand Slam.

"Foi uma temporada fantástica para mim, com vitórias em Paris e Nova York, e saber que terminarei o ano no topo do ranking é um sonho que se torna realidade", afirmou o alemão em comunicado divulgado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

O jogador também destacou o processo de recuperação da lesão no tornozelo sofrida durante a semifinal de Roland Garros, em 2022, que o afastou das competições.

"Muito trabalho e esforço foram dedicados para alcançar esse objetivo, especialmente depois da recuperação da lesão no tornozelo", declarou.

Com o resultado, Zverev será o primeiro alemão a encerrar uma temporada na liderança do ranking masculino. Ele também se tornará o jogador mais velho a receber o troféu de número um do mundo pela primeira vez. A premiação está prevista para novembro.

No tênis feminino, as alemãs Steffi Graf e Angelique Kerber já encerraram temporadas na liderança do ranking mundial.

Lesões de rivais marcaram a temporada

A chegada de Zverev à liderança ocorre em uma temporada marcada pelos afastamentos de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que ocuparam a primeira posição do ranking anteriormente.

O italiano Sinner, atual líder da classificação, não disputa partidas desde Wimbledon, torneio em que derrotou Zverev na decisão. Na semana passada, anunciou o encerramento antecipado de sua temporada devido a uma lesão no joelho.

Alcaraz, por sua vez, ocupa a terceira colocação e também enfrentou problemas físicos. O espanhol ficou afastado das quadras por uma lesão no pulso entre abril e o Aberto dos Estados Unidos.

Trajetória de Zverev e acusações de violência doméstica

Filho de ex-tenistas que competiram em alto nível pela antiga União Soviética, Zverev iniciou sua trajetória no esporte ainda jovem. O alemão, de 1,98 metro de altura, chegou ao circuito profissional com expectativas de alcançar as primeiras posições do ranking.

Sua carreira também foi marcada por acusações de violência doméstica apresentadas por duas ex-companheiras. O tenista nega as denúncias.

Uma das acusações foi investigada pela ATP, que concluiu não haver provas suficientes para aplicar sanções ao jogador.

Em outro processo, a Justiça alemã determinou uma penalidade financeira contra Zverev em 2023. O caso foi posteriormente encerrado após um acordo firmado em junho de 2024, poucas horas antes de o tenista disputar a semifinal de Roland Garros.