Alexander Zverev garante liderança do ranking mundial de tênis pela primeira vez

Alexander Zverev: Tenista alemão encerrará a temporada no topo do ranking mundial pela primeira vez na carreira
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11h24.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 11h27.
O alemão Alexander Zverev garantiu, nesta segunda-feira, a primeira posição do ranking mundial de tênis masculino ao final da temporada. A confirmação ocorreu após a derrota do espanhol Carlos Alcaraz na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai.
Aos 29 anos, Zverev alcançará pela primeira vez o topo do ranking de encerramento do ano. O resultado marca uma temporada em que o tenista conquistou os títulos de Roland Garros, em junho, e do Aberto dos Estados Unidos, em setembro. A vitória no torneio francês representou seu primeiro troféu de Grand Slam.
"Foi uma temporada fantástica para mim, com vitórias em Paris e Nova York, e saber que terminarei o ano no topo do ranking é um sonho que se torna realidade", afirmou o alemão em comunicado divulgado pela Associação de Tenistas Profissionais (ATP).
O jogador também destacou o processo de recuperação da lesão no tornozelo sofrida durante a semifinal de Roland Garros, em 2022, que o afastou das competições.
"Muito trabalho e esforço foram dedicados para alcançar esse objetivo, especialmente depois da recuperação da lesão no tornozelo", declarou.
Com o resultado, Zverev será o primeiro alemão a encerrar uma temporada na liderança do ranking masculino. Ele também se tornará o jogador mais velho a receber o troféu de número um do mundo pela primeira vez. A premiação está prevista para novembro.
No tênis feminino, as alemãs Steffi Graf e Angelique Kerber já encerraram temporadas na liderança do ranking mundial.
A chegada de Zverev à liderança ocorre em uma temporada marcada pelos afastamentos de Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que ocuparam a primeira posição do ranking anteriormente.
O italiano Sinner, atual líder da classificação, não disputa partidas desde Wimbledon, torneio em que derrotou Zverev na decisão. Na semana passada, anunciou o encerramento antecipado de sua temporada devido a uma lesão no joelho.
Alcaraz, por sua vez, ocupa a terceira colocação e também enfrentou problemas físicos. O espanhol ficou afastado das quadras por uma lesão no pulso entre abril e o Aberto dos Estados Unidos.
Filho de ex-tenistas que competiram em alto nível pela antiga União Soviética, Zverev iniciou sua trajetória no esporte ainda jovem. O alemão, de 1,98 metro de altura, chegou ao circuito profissional com expectativas de alcançar as primeiras posições do ranking.
Sua carreira também foi marcada por acusações de violência doméstica apresentadas por duas ex-companheiras. O tenista nega as denúncias.
Uma das acusações foi investigada pela ATP, que concluiu não haver provas suficientes para aplicar sanções ao jogador.
Em outro processo, a Justiça alemã determinou uma penalidade financeira contra Zverev em 2023. O caso foi posteriormente encerrado após um acordo firmado em junho de 2024, poucas horas antes de o tenista disputar a semifinal de Roland Garros.