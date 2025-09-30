O novo relógio da Tudor que também indica as fases da Lua

Em uma época antecedente aos relógios mecânicos, os astros eram marcadores essenciais do tempo e elementos da sabedoria popular. Na tradição chinesa do Festival da Lua, o astro simboliza a ligação entre as pessoas e a união familiar. Para a Tudor, o festival ganhou uma lembrança em forma de relógio com as fases da Lua.

Para o desenvolvimento da peça, foi escolhida a linha 1926, que também é o ano em que a marca “The Tudor” foi registrada pela primeira vez pelo fundador da Rolex, Hans Wilsdorf. O design foi feito em conjunto com o músico chinês Jay Chou.

Emoldurado por uma luneta polida, o indicador das fases da Lua surge às 6 horas no mostrador. As caixas de 39 mm em aço inoxidável da linha 1926 apresentam-se agora com três novos mostradores: azul, preto e cor champanhe, a cor exclusiva de Chou. Há um indicador das fases da Lua diferente para cada mostrador.

Habitualmente, registram-se 12 luas cheias por ano — uma vez a cada ciclo lunar, que dura cerca de 29,5 dias. Mas, como o calendário não tem uma sincronia perfeita, alguns anos contabilizam 13 luas cheias. No entanto, o relógio mede com precisão os dias e segundos. Em simultâneo, mede um ciclo completamente diferente, o ciclo lunar.

O bracelete é composto por sete elos de tamanhos variados, os elos exteriores têm um acabamento escovado e acetinado, enquanto os do meio são polidos.

Tudor: 1926 Luna na cor champanhe (Tudor/Divulgação)

