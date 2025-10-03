Do asfalto para a água: Lamborghini lança scooter aquática de luxo - a mais potente já produzida

A Automobili Lamborghini, em parceria com a fabricante alemã Cayago AG, anunciou o lançamento do SEABOB SE63, definido como a scooter aquática mais potente já desenvolvida pela empresa. O modelo foi apresentado oficialmente em 5 de setembro e terá sua estreia mundial no Festival de Iates de Cannes, ainda neste mês. A produção em série tem previsão de iniciar em 2026.

O SE63 é uma edição especial criada exclusivamente para a Lamborghini. O projeto combina engenharia naval da Cayago com elementos de design característicos da marca italiana, incluindo linhas aerodinâmicas, cockpit digital inspirado em supercarros e acabamentos em cores originais da montadora, como Arancio Egon, Verde Gea, Grigio Lynx e Bianco Siderale.

O modelo traz um novo sistema de propulsão elétrica, aliado a arquitetura de motor reprojetada, baterias de alta tecnologia e materiais de alto desempenho, como titânio, magnésio e fibra de carbono. O resultado é maior potência, aceleração imediata e dirigibilidade semelhante à de um superesportivo.

O equipamento ainda pode ser complementado pelo “Performance Board”, acessório que adiciona estabilidade em altas velocidades e transforma a experiência de condução em algo mais próximo a “voar sobre a água”.

Produção e disponibilidade

De acordo com as fabricantes, o SEABOB SE63 estará disponível a partir do verão europeu de 2026 em distribuidores selecionados. O produto será comercializado como item de luxo para clientes da Lamborghini e do mercado de iates de alto padrão.

Ainda não há preço oficial, mas o esperado é que seja mais caro que os modelos atuais Seabob, que custam entre US$ 9.500 e US$ 17.500, o equivalente a R$ 51 mil e R$ 94,5 mil, respectivamente.