Como academias de nicho conquistaram espaço no mercado fitness

Por Lucas André*

O mercado fitness brasileiro vive um momento de transformação, impulsionado por uma busca cada vez maior por saúde, bem-estar e qualidade de vida. Dados do Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) mostram a dimensão desse avanço: o número de centros de atividades físicas no país saltou de 22.581 CNPJs ativos em 2015 para 62.718 em julho de 2025, praticamente triplicando em dez anos. Mantido esse ritmo de expansão, a expectativa é de que o Brasil ultrapasse a marca de 70 mil estabelecimentos nos próximos anos.

O mais interessante não é só o tamanho desse mercado, é como ele está mudando por dentro. Por muito tempo, a academia foi tradicional; hoje, ela já divide espaço com operações que apostam em experiências pensadas para públicos específicos: são as chamadas academias de nicho. E essa não é uma impressão, é tendência com número para comprovar. Segundo a Health & Fitness Association (HFA), enquanto as academias tradicionais crescem entre 4% e 5% ao ano, os estúdios boutique e as operações nichadas avançam de 7% a 9% ao ano.

Experiência personalizada muda o mercado fitness

Agora, o grande desafio dessas marcas é transformar em experiência algo que quase todo mundo já sabe que precisa fazer: cuidar da saúde. É aí que entram métodos específicos, aulas personalizadas e uma estrutura pensada para uma modalidade definida. Essa lógica muda também a economia do negócio, operações de nicho trabalham com menos alunos, ticket médio mais alto e, na maioria das vezes, margens líquidas maiores do que as academias de grande volume.

Mais proximidade com o cliente, mais valor percebido por ele: essa equação simples explica boa parte do crescimento acelerado do segmento. Fitness deixou de ser apenas uma atividade física e passou a representar uma experiência associada a estilo de vida, comunidade e personalização.

Essa migração do modelo tradicional para operações nichadas abre oportunidades valiosas para investidores e redes de franquia, pois favorece processos padronizados, gestão eficiente e marcas de forte apelo comunitário. Em um cenário onde treinar deixou de ser uma obrigação para virar um estilo de vida, o futuro do mercado fitness não pertence a quem tenta agradar a todos, mas a quem entrega a melhor experiência para públicos específicos.

Oportunidades para investidores e franquias

Quem entender primeiro o poder da hiper personalização e da eficiência operacional não apenas irá surfar essa onda, mas deve liderar a próxima década do setor. As academias que apostam em formatos especializados encontram espaço em um mercado cada vez mais competitivo.

O avanço das academias de nicho acompanha uma mudança no comportamento dos consumidores, que buscam serviços mais próximos, ambientes diferenciados e acompanhamento individualizado.

Modelos que combinam comunidade, tecnologia e atendimento personalizado ajudam a fortalecer novas propostas no setor. A expansão do mercado fitness mostra que diferentes formatos podem coexistir e atender públicos distintos.

O crescimento das operações especializadas também chama atenção de investidores interessados em negócios com maior diferenciação. Redes e franquias encontram nesse movimento uma oportunidade para desenvolver marcas com identidade própria e processos replicáveis.

O mercado brasileiro de academias passa, portanto, por uma nova etapa, em que experiência, eficiência e relacionamento com o cliente ganham protagonismo. A busca por modelos mais personalizados tende a continuar influenciando o setor nos próximos anos.

*Lucas André é fundador e CEO da Fast Tennis, rede de quadras de tênis com mais de 10 anos de atuação no mercado fitness. Mestre em administração de empresas e administração e negócios pela Fundação Dom Cabral, com pesquisa focada em empreendedorismo. Lucas André encontra na prática de esportes uma forma de manter-se em movimento e praticar mindfulness.