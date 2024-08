De Pelé a Maradona: o colecionador de tênis com mil pares de chuteiras de futebol

1/17 (Para os pais que gostam de looks exclusivos, as peças da Alfaiataria 706 por Alexandre Won, são limitadas, feitas na Itália e variam entre opções de camisa, calça, blazer, trench coat e costume de linho. Blazer Sol - R$7.900)

2/17 (Sobrecamisa em Oasi Lino: Tecido com 100% de fibras de linho cultivado em solo europeu e obtido de forma especial, o casaco Chore em Oasi Lino bege-claro eleva um visual inspirado no vestuário de trabalho com o charme distinto do linho puro. Este casaco tailoring apresenta um corte slim e bolsos costurados. Os apontamentos em pele realçam o visual.)

3/17 (As coleções de couro da Montblanc são o must-have do homem contemporâneo. Esportiva, elegante e espaçosa, as mochilas da coleção Extreme 3.0 oferecem um visual moderno sem abrir mão da funcionalidade e da praticidade. A ousada estampa em fibra de carbono marca presença, enquanto o bolso externo é preso com a fivela M LOCK 4810, inspirada no mundo da escalada.)

4/17 (Para os pais mais radicais, a marca inglesa Triumph, além de suas motos, conta também com opções de roupas e acessórios para garantir uma aventura perfeita e completa. Luva em couro perfurado, R$ 350.)

5/17 (IWC Schaffhausen relança um clássico da alta relojoaria: IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 O modelo lançado em 2024 possui caixa de 44mm de diâmetro em ouro branco 18 quilates, mostrador azul Horizon, pulseira em couro bovino azul claro degradé da renomada Santoni. R$ 269.300. Disponível em: iwc.com.br)

6/17 (Luminor Quaranta BiTempo Goldtech - Pam01641. Em perfeito equilíbrio entre herança e inovação, a novidade atende aos desejos dos fãs da marca com um novo diâmetro ( 40mm ) para u relógio da família Luminor. O modelo Pam01641 também apresenta a função GMT, complicação que permite a visualização de dois fusos horários distintos. R$ 156.000. Disponível em panerai.com.br)

7/17 (Pandora: Bracelete de Prata Corrente de Links e Fecho Redondo - R$ 1.529)

8/17 (Para os que gostam de óculos, a Montblanc oferece modelos que agradam desde os mais clássicos como os modelos redondos e quadrados, até os mais descolados como os modelos com lentes mais azuladas e sem aro, mas todos sem perder o charme e elegância da marca. Montblanc - Ref. MB0097s 008 - R$ 2.800)

9/17 (Guess Eyewear, R$684,36. Óculos de sol retangulares de plástico para homens. Detalhes de metal na barra frontal da armação, inseridos para cercar o novo logotipo Roman G, embelezam esses óculos com personalidade, disponível em cores trendy e modernas.)

10/17 (. Uma opção infalível para pais que amam ficção científica e vivem com os olhos no futuro é a caneta StarWalker Space Blue. Ela traz as estruturas do Padrão Widmanstätten, uma das criações mais hipnóticas da natureza. As peças metálicas são revestidas de rutênio escuro, acompanhadas de um tom azul profundo, que lembra o céu estrelado. Dentro da redoma, o emblema Montblanc azul é a assinatura definitiva de estilo. https://www.montblanc.com.br/landingpages/presentes/dia-dos-pais)

11/17 (Burberry Hero Masculino Parfum - R$ 1.019,00 (100ml) e R$ 1.249,00 (150ml). Disponível em sephora.com.br)

12/17 Alexandrion Experience em parceria com Ava Intimates, lança kit exclusivo para o Dia dos Pais. O Kit inclui dois pijamas xadrez composto por blusa de manga longa com abertura frontal e calça com elástico 100% algodão (Pai e Filho (a)) e uma garrafa do nobre destilado de vinho Romeno BRÂNCOVEANU X.O R$ 1.610,30. R. Oscar freire, 512 – Jardim Paulista ()

13/17 The Macallan Amber Meadow, integrante do terceiro lançamento da coleção The Harmony, celebra as terras escocesas que unem várias gerações, com a colaboração das irmãs Stella e Mary McCartney. Suas notas de laranjas, ameixas e tangerinas são complementadas por uma sensação de baunilha cremosa na boca, acompanhada de especiarias de carvalho, amêndoas e gengibre. Esta coleção representa uma excelente opção para presentear no Dia dos Pais. R$ 1.500

14/17 (O blend perfeito de Johnnie Walker Blue Label é feito com alguns dos mais extraordinários e especiais whiskies escoceses, que resultam em uma bebida de perfil de sabor aveludado e profundo. O rótulo é tão diferenciado que apenas um a cada dez mil barris tem a riqueza e qualidade de sabor deste whisky. Um presente de respeito e sofisticação para as pessoas mais queridas. R$ 1.400,90 site oficial TheBar.com)

15/17 (Para os pais que gostam de arriscar-se na cozinha, a Cesta Fasano (R$678,60) aparece como a opção perfeita. Ela reúne o Bucatini Fasano com spaghetti al nero di seppia Fasano, molho puttanesca Fasano, molho arrabbiata Fasano, vinho Chianti Classico Fasano e azeite de oliva extravirgem Fasano, ingredientes de altíssima qualidade para uma noite italiana. Endereço: Rua Bela Cintra, 2245 - Jardins E-mail: contato@fasanoemporio.com.br Telefone: 11 3896-4300)

16/17 A St Chico preparou um kit especial para data com um Vinho Terroir de Rouge ou um Espumante La Bulle, dois pedaços de focaccia com sal grosso e alecrim, meio pão au levain, 100g de presunto cru pirineus, uma mostarda Maille de Dijon e um patê de campanha Do Francês (R$275 + valor da entrega). Pode ser retirado em qualquer uma das lojas. 2 unidades + Avenida Higienópolis, 467 – Higienópolis, São Paulo – Fone: (11) 95324-5589