Bvlgari doa obra Serpenti à Pinacoteca e reforça conexão com a arte

RESUMO ＋ A marca de origem romana Bvlgari anunciou, em evento na Pinacoteca de São Paulo, a doação de Serpenti, obra digital do artista brasileiro Gabriel Massan, ao acervo permanente do museu. Encomendada em 2023 para os 75 anos da linha Serpenti, a obra marcou a primeira colaboração criativa da Bvlgari com um artista brasileiro.

Primeiro veio Vivaldi, regido por João Carlos Martins. Depois, o maestro sentou ao piano e tocou “Eu sei que vou te amar”. Foi nesse clima, entre o clássico e a música popular brasileira, que a Bvlgari celebrou em São Paulo uma noite de arte e música na Pinacoteca. No evento, a marca de origem romana anunciou a doação ao acervo permanente do museu de Serpenti, obra digital do artista brasileiro Gabriel Massan.

A apresentação foi do maestro e da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP. Depois houve um jantar no próprio museu, que reuniu representantes das artes, imprensa e amigos da maison. Murilo Lazzari, country director da Bvlgari no Brasil, recebeu os convidados. Entre eles estavam os atores André Lamoglia, Alice Wegmann e Reynaldo Gianecchini, a apresentadora Maisa e Carla Salle.

A obra foi encomendada pela Bvlgari em 2023, para os 75 anos da linha Serpenti, e foi a primeira colaboração criativa da marca com um artista brasileiro. Massan, radicado em Berlim, trabalha com animação 3D, escultura digital, games, som e instalações interativas.

Em Serpenti, Massan colocou o símbolo da serpente, ligado às ideias de transformação e renovação, em diálogo com sua pesquisa sobre linguagens digitais. Seu trabalho já passou pela Serpentine Galleries, pelo Centre Pompidou-Metz, pelo MAAT e pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, além da própria Pinacoteca.

Murilo Lazzari: convidados no evento de fala (André Ligeiro/Divulgação)

Marca que restaura

A doação faz parte de uma história mais longa. A Bvlgari nasceu em Roma, em 1884, e há mais de uma década financia a recuperação do patrimônio da cidade. Em 2014, a marca doou 1,5 milhão de euros para restaurar a Escadaria da Praça de Espanha, ligação entre a Via Sistina, onde abriu a primeira loja, e a boutique atual, na Via dei Condotti.

Em 2015 e 2016, patrocinou a restauração dos mosaicos das Termas de Caracalla. Em 2019, destinou cerca de 1 milhão de euros à Área Sacra de Largo Argentina, para que o sítio pudesse ser visitado. O local reabriu ao público em 2023, e a marca diz ter contribuído, em dez anos, com o restauro de seis monumentos. Também financiou a nova iluminação do Ara Pacis e o trabalho de conservação em esculturas da coleção Torlonia.

Em 2024, a maison anunciou a criação da Fondazione Bvlgari, que organiza esse apoio à cultura, à filantropia e às iniciativas de longo prazo. É a mesma lógica da doação em São Paulo: apoiar a criação contemporânea e, ao mesmo tempo, preservar a arte para as próximas gerações.

Parceria com a Pinacoteca

O encontro dá continuidade à parceria com o museu, anunciada em 2025. A doação amplia o vínculo por meio de uma contribuição permanente ao acervo.

“Nossa parceria com a Pinacoteca reflete o compromisso da Bvlgari com a vibrante vida cultural brasileira”, disse Elodie Thellier, presidente da marca para a América Latina e o Caribe. Segundo ela, por meio de Serpenti e da música de Martins, a marca celebra a criatividade e contribui para um legado artístico duradouro.

Para Jochen Volz, diretor-geral da Pinacoteca, a parceria reflete “uma crença compartilhada na cultura como espaço de diálogo e troca”.