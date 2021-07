Número 1 do golfe, espanhol Rahm é diagnosticado com Covid-19

O golfista número 1 do mundo, Jon Rahm, da Espanha, e o sexto colocado no ranking, o norte-americano Bryson DeChambeau, foram diagnosticados com Covid-19 antes de embarcarem para os Jogos Olímpicos de Tóquio, impondo um duríssimo golpe ao torneio de golfe da Olimpíada dias antes de seu início.

Essa é a segunda vez em dois meses que o espanhol tem um teste positivo de Covid, após ter sido obrigado a se retirar no mês passado do torneio Memorial de Ohio quando liderava com seis tacadas de vantagem.

"Tive a sorte de representar o meu país e ganhar campeonatos no mundo todo. Jogar em Tóquio me daria a oportunidade de ganhar uma medalha para o meu país. Seria incrível ser um dos primeiros medalhistas espanhóis, mas o destino tem outros planos para mim", disse Rahm no Twitter neste domingo.

DeChambeau afirmou em um comunicado que está "profundamente decepcionado" por não poder representar os EUA nos Jogos Olímpicos.

A primeira rodada do torneio de golfe dos Jogos de Tóquio começa na quinta-feira no Kasumigaseki Country Club.