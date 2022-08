Nunca pegou em um taco de golfe? Cinco dicas para quem quer começar a jogar

Foi a segunda vez que peguei em um taco de golfe. A primeira não conta: aconteceu em um clube indoor com simulador virtual. Desta vez fui em um campo de verdade, um dos melhores do Brasil, do São Paulo Golf Club, no bairro de Santo Amaro. Foi durante o Torneio Rolex de Golf, para clientes da marca. Mas não, eu não competi (ainda). Apenas participei de uma clínica para iniciantes.

A primeira constatação, bastante previsível na verdade: é bem mais difícil do que parece. O mais comum é as pessoas nem acertarem a bolinha nas primeiras vezes, alertam os professores responsáveis pela clínica. Mas eles garantem: se um iniciante conseguir acertar apenas uma tacada em 30 tentativas, vai querer repetir mais 30 vezes.

Os instrutores se referem ao drive, a primeira tacada do golfe feita com o driver, o taco próprio para tacadas mais fortes. É aquela batida que vai longe. Ele tem razão. Errei muitas, acertei algumas e não queria mais parar. Depois disso praticamos o chipping, aquela tacada curta que vai no green, a área onde fica o buraco.

Para quem nunca, como eu, havia se arriscado em um campo de golfe, respondemos a seguir algumas dúvidas de iniciante.

Como funciona uma partida

Grosso modo, o golfe é um esporte em que os competidores tentam acertar os 18 buracos do campo com o menor número de tacadas. “Mas as regras são muitas. Nem se preocupe em entender tudo no começo. Até porque cada campo tem regras específicas, de acordo com as condições do gramado, por exemplo”, diz o canadense François Cazabon, juiz radicado no Brasil, que já apitou em torneios como o US Open.

Cuidado com a segurança e o barulho

E a segurança dos outros. É o mais importante. Como as partidas acontecem simultaneamente em torno dos buracos, você pode atingir alguém com uma bolinha. Ou ser atingido. Olhe sempre ao redor, entenda o que está acontecendo, proteja-se. O golfe e muito diferente dos outros esportes. No basquete, no futebol, o tamanho da quadra ou do campo é o mesmo. No golfe pode variar muito. Fazer silêncio também faz parte da etiqueta do golfe, diz Cazabon. “Qualquer som mais alto atrapalha. É preciso respeitar e ser respeitado.” É mais ou menos como no tênis. Um barulho constante pode ser tolerado. Mas ruídos ocasionais podem atrapalhar a concentração e prejudicar os golpes.

É preciso comprar tacos?

O jogador pode levar 14 tacos. Existem três tipos principais: o drive (aquele para a primeira tacada), o wood (também para longas distâncias) e o putter, para tacadas curtas. Nas aulas, os clubes ou as escolas costumam emprestar para os iniciantes. Quando já se tiver um pouco de prática, pode-se comprar tacos usados. É como na fotografia ou no surfe: com a experiência, todo mundo vai atrás de equipamentos melhores.

Quanto custa jogar golfe

Um título em um clube de elite como o São Paulo Golf Club pode começar em 300.000 reais. Mas calma. Há opções mais baratas. A Federação Paulista de Golfe mantém uma escola chamada Honda Golf Center, com 28 baias cobertas e iluminadas para práticas noturnas. Cada professor tem seu preço, que costuma ser de 150 reais a hora. É preciso alugar também duas cestas de bolinha, a 32 reais cada. Os tacos são emprestados. Para as mulheres, atenção: o Honda está oferecendo aulas gratuitas.

Quantas calorias se perde jogando golfe?

O golfe exige mais do físico do que parece. O movimento de rotação do corpo e do quadril, essencial para as longas tacadas, trabalha a musculatura do torso e dos braços. Para percorrer os 18 buracos do campo pode-se caminhar ou pegar carona nos carrinhos elétricos. Quem optar por andar pode andar seis ou sete quilômetros ao longo de uma partida pode queimar cerca de 400 calorias.

