Novo modelo de relógio da Panerai levará clientes em expedição ao Butão

Durante mais de duas décadas, a Panerai e Mike Horn partilharam uma ligação profunda que levou à criação de relógios excepcionais. Para essa união duradoura, Panerai apresenta o Submersible GMT Titânio Mike Horn Experience Edition PAM01670, um relógio de edição limitada que irá desbloquear uma oportunidade única na vida para seus proprietários se juntarem ao explorador em uma viagem a um dos locais mais místicos do mundo, Butão.

Horn, embaixador da Panerai há mais de 20 anos, é conhecido pelo seu conhecimento incomparável do nosso planeta, obtido através da travessia de cada quilômetro acessível de terra e mar, muitas vezes sob condições extremas. De expedições polares a escaladas de grandes altitudes sem o apoio do oxigênio, as suas extraordinárias aventuras e resiliência refletem os valores da Panerai, e como a Maison continua a fabricar instrumentos de precisão confiáveis que acompanham Horn em suas missões para ir além dos limites.

“O Submersible GMT Titânio Mike Horn Experience Edition, um feito relojoeiro por seus materiais inovadores e confiabilidade técnica inabalável, concederá acesso exclusivo a poucos afortunados para se juntarem a Mike Horn em uma experiência Panerai inesquecível no Butão, um dos destinos mais inspiradores da Terra. Através de atividades imersivas de valor inestimável, superando desafios que levarão os aventureiros inusitados a desafiar os limites físicos e mentais à medida que continuam a ultrapassar os limites juntos, o relógio incorpora nosso espírito de aventura compartilhado e compromisso em oferecer experiências extraordinárias em todo o mundo, criando memórias e promovendo um genuíno senso de comunidade para enriquecer a vida de nossa clientela”, diz Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai.

Submersible GMT Titânio Mike Horn Experience Edition PAM01670 (Divulgação/Divulgação)

“Estou honrado por liderar outra expedição Panerai na emocionante descoberta de uma das áreas mais remotas do Butão, compartilhando meu conhecimento com os clientes/aventureiros no local para inspirá-los a superar limites ao longo do caminho, bem como colocar o novo relógio à prova como o companheiro essencial durante toda a viagem. Abraçando a bravura, assumindo riscos e continuamente esforçando-se por mais será um fator-chave para tornar esta experiência única”, diz Mike Horn, Embaixador Panerai.

Uma iniciativa lançada em 2019, o Programa Panerai Experience oferece aos proprietários de relógios Experience de edição limitada oportunidades de interagir com a Maison em um nível mais profundo. Além de itinerários altamente selecionados, oferecendo momentos singulares que geralmente são inacessíveis e não podem ser comprados, o programa cria um ambiente onde memórias duradouras são forjadas e um genuíno senso de comunidade é nutrido.

O PAM01670 permitirá aos proprietários participarem de uma viagem pelo Butão, liderada pelo próprio Mike Horn. Aproveitando o pilar aventureiro da Panerai, o relógio mostrará seu lado técnico, durável e versátil, em uma verdadeira celebração do espírito explorador da Maison.

A jornada desafiará os limites mentais e físicos para revelar livremente a personalidade dos próprios fãs da marca. Desde treinamentos preparatórios antes do trekking até testemunhar suas paisagens únicas, patrimônio cultural e beleza remota, situado no Himalaia, os participantes participarão em sessões de caminhadas, bem como atividades que oferecem um mergulho sensorial profundo na história do Butão, cultura e esplendor natural, mostrando a mistura mística do país de antiguidade e tradições modernas.

O PAM01670 combina materiais de última geração, soluções inovadoras de tecnologia e tecnicidade suíça excepcional. A caixa de 47 mm é fabricada em titânio grau 5 usando Direct Metal Laser Sintering (DMLS), um processo de fabricação aditiva que otimiza o peso, mantendo uma resistência mecânica superior. Este material de alta tecnologia é 40% mais leve e 60% mais duro que o aço, tornando-o um companheiro ideal para os feitos notáveis de Horn. O relógio apresenta um bezel (aro) giratório unidirecional feito de Carbotech, um material leve e muito resistente à corrosão. O compósito é 80% mais leve que o aço e 64% mais leve que o titânio.

Cada bezel Carbotech possui um padrão distinto, garantindo que não haja dois relógios iguais. Este aro gira apenas no sentido anti-horário, permitindo o cálculo do tempo de imersão, uma característica crucial para um instrumento de mergulho.

O PAM01670 apresenta um display aberto que permite vislumbrar a construção mecânica do relógio, onde o Super-LumiNova X1, revestimento dos índices e ponteiros, amplia a natureza espetacular do design na escuridão e serve como um aceno estético à profunda ligação da Panerai com o campo da luminescência. O relógio é ainda enriquecido por um mostrador de data polarizado patenteado, uma inovação exclusiva Panerai, permitindo a visualização da indicação da data apenas através da abertura.

Limitado a apenas 30 peças, o Submersible GMT Titanio Mike Horn Experience Edition PAM01670 está programado para estrear em dezembro de 2024.