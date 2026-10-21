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'VisionQuest': quando estreiam os episódios 5 e 6 da série? Veja o horário

Quinto e sexto episódios de "VisionQuest" chegam ao Disney+ nesta terça-feira, 27, a partir das 22 horas, dando continuidade à narrativa focada no Visão

'VisionQuest': spin-off de 'WandaVision' chega à metade da temporada (Reprodução/IMDB)

'VisionQuest': spin-off de 'WandaVision' chega à metade da temporada (Reprodução/IMDB)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 05h01.

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"VisionQuest" está chegando à metade da sua temporada, com o lançamento do 5° e do 6° episódio. O spin-off produzido pela Marvel Television tem seguido um calendário de estreias semanais.

A série, derivada de "WandaVision", segue a história de Visão, interpretado por Paul Bettany, ao lado de todas as inteligências artificiais do universo da Marvel.

Quando estreiam os próximos episódios de 'VisionQuest'?

O 5° e o 6º episódios de "VisionQuest" estreiam nesta terça-feira, 27, a partir das 22 horas.

Qual a história de 'VisionQuest'?

"VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.

O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.

A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho Tommy Maximoff.

Quais projetos da Marvel estão ligados a 'VisionQuest'?

Os títulos escolhidos foram divulgados pela Marvel Studios:
  • "Vingadores: A Era de Ultron" (2015)
  • "Capitão América: Guerra Civil" (2016)
  • "Vingadores: Guerra Infinita"(2018)
  • "WandaVision" (2021)
  • "Agatha Desde Sempre" (2024)
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