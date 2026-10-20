Plaza Hotel, ícone de Nova York, fechará por pelo menos quatro anos

O Plaza Hotel, endereço que aparece nas páginas de O Grande Gatsby, recebeu os Beatles e hospedou Kevin McCallister em Esqueceram de Mim 2, vai fechar as portas em janeiro de 2027. A Fairmont Hotels & Resorts, bandeira do grupo francês Accor responsável pela operação do edifício, anunciou em 14 de outubro que a pausa deve durar pelo menos quatro anos, período reservado à restauração da fachada tombada do prédio na esquina da Quinta Avenida com a Central Park South.

Ainda não há data exata para o encerramento das atividades em janeiro nem previsão oficial de reabertura. Pelo cronograma mínimo divulgado, os hóspedes só voltariam a circular pelos corredores a partir de 2031. A empresa também não informou o custo da obra nem detalhou quais reparos serão feitos, e os representantes do hotel preferiram não comentar além do comunicado.

Uma fachada protegida

Inaugurado em 1907, o prédio de 18 andares tem arquitetura inspirada nos castelos renascentistas franceses e integra a lista Historic Hotels of America, mantida pelo National Trust for Historic Preservation. No comunicado, a Fairmont justifica o fechamento pela complexidade de cuidar de um imóvel com esse peso arquitetônico e histórico, pelas exigências de preservação e pela interferência que as obras causariam na rotina do hotel. A segurança de hóspedes, funcionários e vizinhos também foi citada pela operadora.

Em Nova York, uma lei municipal conhecida como Local Law 11 obriga os proprietários de edifícios com mais de seis andares a inspecionar fachadas e estruturas externas a cada cinco anos. A Fairmont afirma que o escopo completo do projeto ainda está em análise e que os trabalhos vão exigir planejamento detalhado e coordenação com os órgãos envolvidos na preservação do patrimônio.

Palm Court, moradores e funcionários

O Palm Court, salão famoso pelo chá da tarde sob a claraboia de vitral, também fecha em janeiro de 2027 (Reprodução/Instagram)

Segundo o The New York Times, o Palm Court, salão famoso pelo chá da tarde, e os espaços de eventos do hotel também param em janeiro. O prédio reúne 282 quartos e suítes e 181 apartamentos residenciais, e a operadora ainda não informou se os condôminos precisarão deixar o imóvel durante a restauração.

Os 378 funcionários sindicalizados do Plaza, representados pelo Hotel & Gaming Trades Council, terão direito de retornar aos mesmos cargos e com o mesmo salário quando o hotel reabrir. O sindicato disse ao jornal que vai ajudar os trabalhadores a encontrar outras vagas ao longo do período de obras.

O anúncio pegou de surpresa quem já tinha planos para 2027. A emissora ABC7 New York contou a história de Christine Carney, que marcou o casamento no hotel para 1º de maio de 2027, com a cerimônia reservada desde abril de 2025, e agora procura outro local para a festa. Pelo calendário divulgado, o Plaza segue aberto durante a temporada de fim de ano e parte de janeiro.