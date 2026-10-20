Casual
Guia de ViagensARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Plaza Hotel, ícone de Nova York, fechará por pelo menos quatro anos

Endereço na Quinta Avenida inaugurado em 1907 suspende as operações em janeiro de 2027 para restaurar a fachada tombada; Palm Court e salões de eventos também fecham

A fachada do Plaza vista do Central Park; o prédio de 18 andares, inaugurado em 1907, passará por pelo menos quatro anos de restauração (Reprodução/Instagram)

A fachada do Plaza vista do Central Park; o prédio de 18 andares, inaugurado em 1907, passará por pelo menos quatro anos de restauração (Reprodução/Instagram)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15h39.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreHotéis
Saiba mais

O Plaza Hotel, endereço que aparece nas páginas de O Grande Gatsby, recebeu os Beatles e hospedou Kevin McCallister em Esqueceram de Mim 2, vai fechar as portas em janeiro de 2027. A Fairmont Hotels & Resorts, bandeira do grupo francês Accor responsável pela operação do edifício, anunciou em 14 de outubro que a pausa deve durar pelo menos quatro anos, período reservado à restauração da fachada tombada do prédio na esquina da Quinta Avenida com a Central Park South.

Ainda não há data exata para o encerramento das atividades em janeiro nem previsão oficial de reabertura. Pelo cronograma mínimo divulgado, os hóspedes só voltariam a circular pelos corredores a partir de 2031. A empresa também não informou o custo da obra nem detalhou quais reparos serão feitos, e os representantes do hotel preferiram não comentar além do comunicado.

Uma fachada protegida

Inaugurado em 1907, o prédio de 18 andares tem arquitetura inspirada nos castelos renascentistas franceses e integra a lista Historic Hotels of America, mantida pelo National Trust for Historic Preservation. No comunicado, a Fairmont justifica o fechamento pela complexidade de cuidar de um imóvel com esse peso arquitetônico e histórico, pelas exigências de preservação e pela interferência que as obras causariam na rotina do hotel. A segurança de hóspedes, funcionários e vizinhos também foi citada pela operadora.

Em Nova York, uma lei municipal conhecida como Local Law 11 obriga os proprietários de edifícios com mais de seis andares a inspecionar fachadas e estruturas externas a cada cinco anos. A Fairmont afirma que o escopo completo do projeto ainda está em análise e que os trabalhos vão exigir planejamento detalhado e coordenação com os órgãos envolvidos na preservação do patrimônio.

Palm Court, moradores e funcionários

Plaza Hotel

O Palm Court, salão famoso pelo chá da tarde sob a claraboia de vitral, também fecha em janeiro de 2027 (Reprodução/Instagram)

Segundo o The New York Times, o Palm Court, salão famoso pelo chá da tarde, e os espaços de eventos do hotel também param em janeiro. O prédio reúne 282 quartos e suítes e 181 apartamentos residenciais, e a operadora ainda não informou se os condôminos precisarão deixar o imóvel durante a restauração.

Os 378 funcionários sindicalizados do Plaza, representados pelo Hotel & Gaming Trades Council, terão direito de retornar aos mesmos cargos e com o mesmo salário quando o hotel reabrir. O sindicato disse ao jornal que vai ajudar os trabalhadores a encontrar outras vagas ao longo do período de obras.

O anúncio pegou de surpresa quem já tinha planos para 2027. A emissora ABC7 New York contou a história de Christine Carney, que marcou o casamento no hotel para 1º de maio de 2027, com a cerimônia reservada desde abril de 2025, e agora procura outro local para a festa. Pelo calendário divulgado, o Plaza segue aberto durante a temporada de fim de ano e parte de janeiro.

Acompanhe tudo sobre:HotéisNova York

Mais de Casual

Do talo à casca: como chefs estão mudando a relação com o desperdício na cozinha

Bigode fino volta ao rosto masculino como tendência de beleza

Tudor escolhe Charlotte de Witte, rainha do techno, como embaixadora

Por que o Australian Open escolheu o Boa Vista como a primeira 'casa' fora de Melbourne

Mais na Exame

Ciência

Como envelhecer bem? Filósofo japonês explica o que devemos abandonar com a idade

Inteligência Artificial

Muse, IA da Meta, supera 10 milhões de downloads nos EUA em 40 dias

Mundo

Sucessão na ONU: na estreia das cédulas do veto, os três favoritos são barrados

Mercados

Revanche das varejistas em crise: Americanas e Casas Bahia disparam mais de 20% na B3