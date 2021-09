Nova temporada de Shark Tank Brasil estreia nesta sexta; veja o que muda

Estreia, nesta sexta-feira, 24 de setembro, às 22h30, a sexta temporada do Shark Tank Brasil. Há cinco anos no ar, o programa representa uma grande chance para novos empreendedores alavancarem seus negócios com a ajuda de grandes empresários brasileiros.

Baseada no reality Dragons' Den, criado pela Nippon TV, no Japão, a franquia é distribuída pela SPT para mais de 40 países e vem conquistando investidores e empreendedores ao redor do mundo. No Brasil, o programa já atingiu 296 negócios e reúne hoje mais de meio milhão de inscritos em seu canal no Youtube.

O que vem por aí

Nessa temporada, onze participantes terão a chance de apresentarem suas ideias aos jurados (conhecidos como “tubarões”) na esperança de conseguir apoio financeiro para os projetos. E, por falar em apoio financeiro, o trailer oficial do programa mostrou que essa edição trará o maior investimento da história do programa no país, com um dos Sharks oferecendo 10 milhões de reais a um dos empreendedores.

Outra novidade dessa edição tem a ver com a apresentação do reality, que passa a ser comandado pela comunicadora Luitha Miraglia. Já o elenco de jurados continuará sendo composto pelos mesmos nomes da última temporada. São eles: Carol Paiffer, CEO e sócio-fundadora da ATOM S/A, a maior empresa de traders da América Latina. Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans; João Appolinário, fundador da Polishop; Camila Farani, um dos maiores nomes em investimento-anjo do Brasil; José Carlos Semenzato, sócio de empresas como Embelleze e Espaçolaser e especialista no setor de franquias.

Participações Especiais

Além dos "tubarões" fixos, personalidades famosas ocuparão a sexta cadeira do júri em alguns episódios. É o caso dos empresários Felipe Titto, Facundo Guerra e Alexandra Loras.

Além de conseguir investimento inicial, muitos são os desafios enfrentados por quem deseja começar a empreender.

