Noma Sushi ganha nova casa na Faria Lima em maio

O Noma Sushi São Paulo está de casa nova. O restaurante de cozinha japonesa, que pertence ao Grupo Noma, de Florianópolis, e funcionou no Jardim Paulista entre 2019 e 2022, reabre em maio de 2023 em uma sede grandiosa, com 160 lugares divididos em três pisos.

O projeto, assinado pela Otavio de Sanctis Arquitetura, tem salão aberto sem intervalo entre almoço e jantar, e em breve, o horário da tarde terá serviço de cafés, chás e confeitaria em estilo oriental. No segundo piso, salas privativas estarão à disposição para reuniões de negócios, com direito a menus exclusivos. No alto do imóvel, o rooftop sob cúpula envidraçada promete ser o espaço mais disputado para eventos.

O cardápio foi quase inteiramente renovado a quatro mãos pelo chef-executivo Rafael Portes, responsável por todas as operações do Grupo Noma, e pelo chef Fernando Nagao, com passagens pelo Osaka Nikkei e pelo Tatá Sushi, entre outras casas renomadas.

Antigos hits da casa, como a dupla de nigiris de barriga de salmão gordo com vieiras crocantes criada na própria ilha de Florianópolis, selados em manteiga trufada com flor de sal, concorrem agora com pedidos como o Tirashizushi, atum em diferentes texturas servido com shari, alga nori, ovas de massago, tempurá crispy e molho kewpie e o Wagyu Gold, Jyo de Wagyu A5, o mais alto padrão de maciez, levemente selado com folha de ouro e sal Maldon.

Iguarias que só apareciam em menus de ocasião, como a porção de caviar Siberian e os pratos à base de bluefin, considerado o atum mais nobre do mundo, agora fazem parte do cardápio regular. Entre os pedidos quentes, o black cod, bacalhau negro do Alasca, é servido com molho de missô após marinar por três dias (R$ 108).

Menu executivo na Faria Lima

Outra novidade do novo endereço, no Itaim Bibi, é o menu executivo com três cardápios especiais, no almoço de segunda a sexta, com entrada, prato principal e sobremesa, incluindo um menu executivo vegetariano.

A criativa carta de coquetéis e os clássicos prometem agradar em cheio. Da linha autoral, o Noma é servido com gim, xarope de cranberry, concentrado de gengibre, taiti e espuma de hibisco com rosas, e o Harajuko leva tequila, suco de gengibre, suco de limão, shrub de frutas vermelhas, água com gás e xarope especial, dentre outras opções.

Grupo catarinense

Com sede em Florianópolis (SC), o grupo reúne 16 marcas (Amalfi Cozinha do Mar, Beleza Bar, Bem Brazza, Café Quintal, Più Bello Galeteria, Fazendinha, James Pizza, Kiki Saudável, Let’s Burger, Lulu Marché, Noma Sushi, Noma Brava, Noma São Paulo, Olivia Cucina, Pargus Floripa e Tropikkal), em 22 operações, que se dividem entre a capital catarinense, Praia Brava, em Itajaí, e São Paulo.

Um completo centro de distribuição, com setores de açougue, peixaria, confeitaria, padaria, cozinha de pré-produção, minimercado e frota própria.

O empresário e fundador do grupo, Ivo Pires, deu início à linhagem de casas com a inauguração do Bistrot Jardins, localizado no centro histórico de São José, cidade vizinha a Florianópolis. Em seguida, o empresário deu vida ao restaurante Amalfi, em Florianópolis – em 2016, o menu de frutos do mar, combinado à vista escancarada para a praia de Santo Antônio de Lisboa, transformou o endereço em um ponto de convergência de moradores e turistas.

A seguir, Ivo inaugurou o primeiro Noma Sushi, com um diferente ambiente: dentro de um antiquário, e apesar do espaço reduzido, a primeira sede da casa chegava a receber 400 clientes por dia. “Gosto que as pessoas encarem nossos restaurantes e bares como lugares de entretenimento, mas a gastronomia é nosso principal atrativo. Quero que venham para comer muito bem; a diversão vem como algo a mais”, afirma.

Em 2019, o Grupo Noma passou a se dedicar à expansão além das fronteiras da capital catarinense – e São Paulo foi uma escolha natural. A maior metrópole do país já abriga o Noma Sushi, que agora se muda para o Itaim Bibi, e o Tropikkal, bar com vocação de balada no miolo do Jardim Paulista.

Os projetos para o braço paulistano, como adianta Pires, são ambiciosos. “Logo teremos um centro de distribuição na cidade para que, nos próximos três anos, possamos inaugurar outras filiais das nossas principais marcas.”