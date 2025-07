O Superocean Heritage da Breitling é uma releitura muito bem-sucedida. Traz toda a bagagem de um modelo clássico, mas com elementos contemporâneos e em diversas opções de tamanho, para públicos diversos. É um relógio que traz a sofisticação do passado sem perder o apelo comercial do presente.

O relógio foi oficialmente apresentado ao mercado brasileiro em evento realizado nesta semana no hotel Rosewood, em São Paulo. O almoço à beira da piscina teve como mote o conceito Hawaiian Chic e contou com a presença de executivos internacionais da marca como Nasr-eddine Benaissa, Chief Commercial Officer, e Katherine Labaut, Senior Marketing Manager Breitling LATAM & Caribbean.

Em exposição, nos mostradores, estavam não apenas os novos modelos que chegam agora à butique da marca no shopping Cidade Jardim, do grupo JHSF, em São Paulo, mas também os relógios antigos de época, de coleções particulares.

Homenagem a Kelly Slater

O Superocean Heritage, o primeiro cronógrafo dedicado ao mergulho do mundo, foi lançado em 1957. Os ponteiros em forma de lança e flecha, o bisel rotativo com acabamento metálico e as proporções elegantes fizeram bastante sucesso na época.

“O Superocean Heritage é o nosso relógio marítimo mais elegante, e esta atualização tem tudo a ver com refinamento”, disse o CEO da Breitling, Georges Kern. “Cada detalhe foi aperfeiçoado, mas o espírito permanece o mesmo. É sobre atingir o auge do estilo e das ondas.”

O modelo contemporâneo traz a versão Superocean Heritage B31 Automatic 40 Kelly Slater, um relógio de edição limitada em homenagem ao um dos melhores surfistas de todos os tempos, com 11 títulos mundiais, 56 vitórias em eventos e três décadas de carreira.

Nessa edição, o mostrador apresenta um padrão de folhagens, inspirado na luz e nas sombras de uma copa de árvore tropical. O fundo da caixa é aberto, revelando o movimento B31, e seu anel externo é gravado com "One of 500" e "Kelly Slater Limited Edition".

O relógio vem com pulseira de malha de borracha azul ou pulseira de malha de aço inoxidável e traz uma caixa de apresentação especial, com uma nota pessoal do próprio Slater. Em um dos trechos ele diz: "A Breitling está comigo há anos. Este relógio reflete tudo o que eu amo: o oceano, a natureza e o estilo descontraído com o qual sempre me identifiquei."

Nova edição do Superocean Heritage

A coleção inclui um cronógrafo de 42 milímetros, com o calibre de manufatura Breitling 01. Os modelos automáticos - em 44, 42 e 40 milímetros - apresentam o movimento B31, o primeiro calibre de manufatura exclusivo de três ponteiros da Breitling, lançado em março deste ano. Os modelos de 36 milímetros vêm com o movimento automático Calibre 10.

A paleta de cores fica entre preto, azul e verde. O bisel com incrustações de cerâmica proporcionam uma resistência maior a riscos. As pulseiras são de malha metálica e malha de borracha mais finas e integradas, com fechos dobráveis.

Os submostradores vêm em tom sobre tom. O mostrador traz uma sutil abertura de data às seis horas. Os ponteiros distintos – uma seta para as horas, uma lança para os minutos – e os índices pontiagudos ajudam na legibilidade, fundamental no mergulho.

Modelos selecionados apresentam ouro vermelho 18 quilates de origem rastreável nos aros externos. A campanha de lançamento, assim como o evento de lançamento em São Paulo, se inspira nas paisagens, sons e cultura do surfe do Havaí. Dentro desse espírito, a Breitling fez até uma colaboração com a Havaianas. As sandálias estão à venda em apenas 17 butiques selecionadas pelo mundo, por cerca de 45 dólares o par.

Confira os preços dos novos modelos

Superocean Heritage Automatic 36mm – R$ 42.143,40 (pulseira de malha de aço)

Superocean Heritage B01 Chronograph 42mm – R$ 69.860,70 (pulseira de malha de aço)

Superocean Heritage B01 Chronograph 42mm – R$ 67.579,20 (pulseira de malha de borracha )

Superocean Heritage B31 Automatic 40 Kelly Slater (aço) R$ 51.257,70

Superocean Heritage B31 Automatic 40 Kelly Slater (borracha) – R$ 48.976,20

Superocean Heritage B31 Automatic 40mm R$ 47.080,80 (borracha)

Superocean Heritage B01 Chronograph 42mm (pulseira borracha e bisel com ouro vermelho 18 quilates) – R$ 76.693,50

Superocean Heritage B31 Automatic 44mm (pulseira de aço e bisel com ouro vermelho 18 quilates) - R$ 62.267,40