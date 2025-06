Nike lança híbrido de sneaker e loafer com assinatura de Serena Williams

O modelo híbrido entre sneaker e loafer chegou a mais uma marca após o lançamento do Mizuno Wave Prophecy Moc Suede e do New Balance 1906 Loafer. Desta vez, a Nike apresenta o modelo "snoafer" Air Max Phenomena SWDC com solado do Air Max e assinatura de Serena Williams Design Crew (SWDC).

O calçado possui cabedal de loafer em couro preto com textura amassada e uma aba no calcanhar para facilitar o uso. O logo Swoosh metálico prateado aparece na faixa no meio do pé.

O New Balance 1906L foi um dos primeiros lançamentos do modelo sneakers-loafers, e agora a Nike parece seguir o mesmo destino em busca de alta nas vendas. Enquanto o modelo da New Balance possui a ponta e os mesmos materiais de tênis, o modelo da Nike possui o formato de loafer em couro e o solado de tênis.

O argumento para o lançamento tardio da Nike, em comparação com as concorrentes, se deu pela recente substituição do diretor de design da Nike, John Hoke, que esteve na empresa por mais de três décadas.

O cargo foi ocupado por Tony Bignell, que liderou a equipe de inovação em calçados por nove anos. Ainda não há previsão de quando o produto será oficialmente lançado.

Design americano, manufatura asiática

Os gigantes do setor de calçados e vestuário estão enfrentando uma nova turbulência em suas cadeias de suprimentos após o presidente dos EUA, Donald Trump, impor tarifas de 46% sobre produtos vietnamitas, um dos principais polos de produção do mundo.

Nike e Adidas, que investiram fortemente na produção vietnamita nos últimos anos, agora sentem os impactos da medida. Atualmente, cerca de metade dos calçados da Nike e 39% dos modelos da Adidas são fabricados no país, segundo informações da Bloomberg.

O Vietnã é o principal fornecedor dessas marcas, com uma produção que gera mais de US$ 20 bilhões em receita anual combinada.