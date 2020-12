Neymar só deve voltar aos campos em janeiro, diz Paris Saint-Germain

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), deve voltar a jogar somente em janeiro, depois de sofrer uma lesão no tornozelo contra o Olympique de Lyon no último fim de semana, informou neste sábado (19) o atual campeão francês.

O brasileiro, que sofreu lesões graves nos pés em 2018 e 2019, chorou ao ser carregado em uma maca após entrada de Thiago Mendes, do Lyon, que recebeu cartão vermelho direto.

“Após a torção no tornozelo esquerdo, há alguns hematomas no osso e ele continua em tratamento no centro de treinamento. Ele deve voltar em janeiro”, disse o PSG em um comunicado.

Com essa previsão, Neymar deverá estar em campo para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra seu ex-clube, o Barcelona, em fevereiro.

Ele se junta a Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo, Juan Bernat e Danilo Pereira entre os desfalques para o confronto de domingo do PSG contra o Lille.