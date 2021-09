Neymar diz merecer mais respeito dos torcedores brasileiros

O atacante Neymar reclamou na quinta-feira que não recebe o respeito que merece, após a vitória da seleção brasileira sobre o Peru por 2 x 0, a oitava em oito jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Neymar fez um gol e deu uma assistência na partida, mas foi criticado por torcedores e comentaristas por se envolver em discussões com adversários e por não repetir o desempenho que fez dele um dos melhores jogadores da sua geração.

"Não sei mais o que faço com essa camisa para a galera respeitar o Neymar", disse ele após a vitória em Recife.

Ele também foi criticado após a vitória da seleção por 1 x 0 sobre o Chile na semana passada, com alguns torcedores dizendo que ele parecia estar acima do peso. Neymar levantou a camisa para mostrar seu adômen e deixou clara sua irritação na entrevista que deu à beira do campo ao término do jogo.

"Isso vem há muito tempo, de vocês repórteres, comentaristas e outros também. Às vezes nem gosto mais de falar em entrevistas, mas em momentos importantes venho dar meu parecer", afirmou.

Neymar tem tido uma relação de amor e ódio com a imprensa desde que surgiu para o futebol como um prodígio adolescente há mais de uma década.

Muitos adoram seu inegável talento, mas outros criticam seu estilo de vida excessivamente ostentatório.

O gol de Neymar na partida de quinta foi o 69º dele pelo Brasil e o 12º em eliminatórias para Copa do Mundo, marca recorde na seleção.

O Brasil lidera a eliminatória sul-americana para o Mundial do ano que vem no Catar e praticamente já assegurou uma vaga na Copa.