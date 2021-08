Netflix terá 'mês de ouro' em setembro com melhores estreias do ano

Para quem acompanha as produções originais da Netflix, o catálogo do streaming em setembro será um prato super bem servido. O "mês de ouro" da plataforma trará alguns dos melhores e mais aguardados títulos do ano de 2021. Na programação, novas temporadas das consagradas séries "La Casa de Papel", "Sex Education", "The 100" e "Lucifer" são os maiores destaques. Confira o que chega na Netflix em setembro de 2021:

SÉRIES

La Casa de Papel Parte 5, Volume 1 (3/9/2021)

O grupo está no Banco da Espanha há mais de 100 horas e o Professor corre perigo. Para complicar, o exército está a caminho. O plano agora é resistir.

Lucifer: Temporada 6 (10/9/2021)

Lucifer (Tom Ellis) foi promovido, mas será que era isso mesmo que ele queria? Chloe (Lauren German) está quase largando o trabalho na polícia, Amenadiel (D. B. Woodside) entra para a polícia de Los Angeles e, ao que tudo indica, vem mais coisa por aí.

Sex Education: Temporada 3 (17/9/2021)

A "terapia sexual" começa a ganhar fama nos corredores da escola e a nova direção precisa controlar a juventude agitada. Otis (Asa Butterfield) tenta esconder um segredo. Com participação de Gillian Anderson.

Cara Gente Branca: Volume 4 (22/9/2021)

Num futuro não muito distante, Sam e Lionel relembram aquele épico último ano em Winchester. Nostalgia em clima de anos 1990, será? Roteiro e direção de Justin Simien.

Força-Queer (2/9/2021)

Um superespião gay e sua equipe LGBTQIA+ fazem de tudo para provar seu valor à agência que os subestimou. De West Hollywood para o mundo!

Amor no Espectro: Temporada 2 (21/9/2021)

Um olhar sobre como pessoas no espectro autista lidam com o complicado mundo das relações amorosas.

Sangue e Água: Temporada 2 (24/9/2021)

Estamos de volta, com mais mistérios e reviravoltas.

O Homem das Castanhas (29/9/2021)

Ela foi assassinada em um playground de Copenhague. Perto do corpo, um bonequinho de castanhas pode ser a chave do mistério. Baseada no best-seller nórdico

Jaguar (22/9/2021)

Em busca de justiça, uma sobrevivente do Holocausto se une a um grupo de agentes contra centenas de nazistas que fugiram do país depois da Segunda Guerra.

The Circle: EUA - Temporada 3 (8/9/2021)

Novos participantes lutam pelo grande prêmio do The Circle. Nessa guerra, partir corações, enganar ou falar a verdade são táticas aceitáveis, mas nem sempre infalíveis.

Final Space: Temporada 3 (16/9/2021)

Gary e sua tripulação lutam para sobreviver à terrível dimensão de Final Space e escapar do vilão Invictus, que mal vê a hora de controlar os poderes de Mooncake.

Missa da Meia-Noite (24/9/2021)

Uma comunidade testemunha eventos milagrosos e presságios assustadores após a chegada de um misterioso padre. Do criador de "A Maldição da Residência Hill".

Noite Adentro: Temporada 2 (8/9/2021)

Encontrar refúgio não foi o fim dos problemas. Agora, os passageiros precisam enfrentar novas crises e a presença de seus anfitriões militares, que está causando tensão.

Mandou Bem: Temporada 6 (15/9/2021)

Confeiteiros de reputação duvidosa tentam recriar obras-primas culinárias por um bom prêmio em dinheiro. Meio competição gourmet, meio bagunça na cozinha.

Brincando com Fogo: América Latina (episódios semanais lançados a partir 15/9/2021)

Neste reality show, um grupo de solteiros e solteiras da América Latina é desafiado a ficar sem sexo. A recompensa pela abstinência? 100 mil dólares.

Bangkok no Limite (Em breve)

Recém-chegado a Bangkok, Wanchai se junta à equipe de resgate de vítimas de acidentes de trânsito e revela uma grande conspiração com a ajuda de uma jornalista.

Brooklyn Nine-Nine: Temporada 7 (13/9/2021)

Jake e Amy repensam seus planos familiares, Holt se irrita com seu rebaixamento, e o pelotão vê o retorno de velhos amigos e inimigos em meio às maluquices de sempre.

The 100: Temporada 7 (1/9/2021)

Enquanto a anomalia revela sua verdadeira natureza, facções em guerra e novos perigos inimagináveis ​​ameaçam a missão de Clarke de finalmente estabelecer a paz.

Superstore: Uma Loja de Inconveniências: Temporada 1 (20/9/2021)

Em uma mega loja de departamento, um grupo de funcionários precisa encarar os clientes, as atividades diárias e ainda conviver.

Superstore: Uma Loja de Inconveniências: Temporada 2 (20/9/2021)

Entre greves e escândalos, a equipe da Cloud 9 lida com festas, revelações pessoais e situações estranhas no trabalho.

Superstore: Uma Loja de Inconveniências: Temporada 3 (20/9/2021)

Dois meses depois do tornado, os funcionários voltam para a reabertura da loja, com novos colegas e novos conflitos.

Superstore: Uma Loja de Inconveniências: Temporada 4 (20/9/2021)

Nesta temporada, Amy e Dina têm entregas especiais, Mateo revela seu grande segredo e o Twitter dá trabalho para a equipe da Cloud 9.

Superstore: Uma Loja de Inconveniências: Temporada 5 (20/9/2021)

Mateo se prepara para a audiência de deportação. A chegada de uma nova gerente e a venda da Cloud 9 deixa os funcionários preocupados.

FILMES

Confissões de Uma Garota Excluída (22/9/2021)

Tetê (Klara Castanho) não se sente aceita na escola, nem em casa. Quando seus pais, desempregados, precisam se mudar para a casa dos avós dela, a adolescente de 16 anos deve recomeçar em um novo colégio. Ela tentará de tudo para não sofrer bullying novamente, e talvez fazer amigos e ter uma vida social. Dirigido por Bruno Garotti (Ricos de Amor) e baseado no divertido best-seller Confissões de uma Garota Excluída, Mal-amada e (Um Pouco) Dramática, da escritora Thalita Rebouças.

Quanto Vale? (3/9/2021)

Após os ataques de 11 de setembro, um advogado enfrenta uma batalha ao tentar criar um fundo de compensação pelas vidas perdidas. Baseado em fatos reais e estrelado por Michael Keaton.

Um Ninho para Dois (24/9/2021)

Lilly acabou de sofrer uma perda e agora um pássaro genioso veio fazer um ninho bem no seu jardim. Às vezes um problema pode resolver outro.

Intrusion (22/9/2021)

Uma invasão brutal na casa dos sonhos de um casal coloca a esposa traumatizada em uma caçada por respostas. Tudo indica que o pior ainda está por vir. Estrelado por Freida Pinto e Logan Marshall-Green.

Caça Invisível (10/9/2021)

Uma despedida de solteiro na floresta torna-se mortal quando cinco amigos ficam sob a mira de um caçador invisível e implacável.

Kate (10/9/2021)

Após ser envenenada de forma irreversível, uma assassina implacável tem menos de 24 horas para se vingar.

Esticando a Festa (2/9/2021)

A vida de Cassie (Victoria Justice) é uma grande festa, até que ela morre em um acidente. Agora, essa jovem agitada tem a chance de voltar à Terra e consertar seus erros.

Ninguém Sai Vivo (29/9/2021)

Uma história sobre uma imigrante em busca de um sonho. Mas também uma história sobre um lugar mal-assombrado e um mundo no qual lendas antigas podem ganhar vida.

O Pai que Move Montanhas (17/9/2021)

Um agente de inteligência aposentado arrisca a própria vida para salvar o filho que desapareceu no meio da neve durante uma caminhada nas montanhas.

BAC Nord: Sob Pressão (17/9/2021)

Cansados dos casos pequenos, três policiais têm a chance de desmantelar uma rede de tráfico de drogas em Marselha. Mas as coisas se complicam depois que uma informante pede um favor.

JJ+E (8/9/2021)

Elisabeth e John-John vivem na mesma cidade, mas em mundos completamente diferentes. Será que essa paixão vai conseguir romper as barreiras sociais e culturais? Adaptação do livro de mesmo nome de Mats Wahl.

Fomos Canções (29/9/2021)

Baseado nos best-sellers "Canciones y recuerdos" de Elísabet Benavent. Com María Valverde e Álex González. Direção de Juana Macías.

Nós (10/9/2021)

As férias tranquilas de uma família se transformam em um pesadelo quando sósias sinistros batem à sua porta tarde da noite. Dirigido por Jordan Peele e estrelado por Lupita Nyong'o.

O Protetor 2 (12/9/2021)

O ex-agente da CIA Robert McCall (Denzel Washington) volta a entrar em ação, desta vez para vingar a morte de um amigo.

Slender Man: Pesadelo Sem Rosto (6/9/2021)

A busca desesperada por uma amiga desaparecida leva um grupo de garotas a invocar o monstro que a sequestrou: Slender Man, a lenda urbana da internet.

Amores Brutos (9/9/2021)

Octavio tem uma paixão obsessiva por sua cunhada, Daniel deixa sua família por uma perturbada supermodelo e El Chivo planeja um assassinato.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Schumacher (15/9/2021)

O espírito desbravador de Michael Schumacher deixou sua marca na história da Fórmula 1, e serve como guia para este documentário revelador.

Irmãos de Sangue: Muhammad Ali e Malcolm X (9/9/2021)

A relação extraordinária entre Malcolm X e Muhammad Ali é abalada por sinais de desconfiança e pela tensão entre ideais distintos.

Attack of the Hollywood Clichés! (28/9/2021)

Cineastas e especialistas fazem a lista definitiva sobre os maiores clichês do cinema.

Inspiration4: Viagem Estelar (primeira parte 6/9/2021)

Uma série sobre o primeiro voo comercial da SpaceX ao espaço, composto apenas por civis.

Untold: Federer x Fish (7/9/2021)

Sob pressão para continuar uma tradição de vitória no tênis, Mardy Fish enfrentou desafios de saúde mental que mudaram sua vida dentro e fora das quadras.

Meus Heróis Eram Cowboys (16/9/2021)

A infância sofrida de Robin Wiltshire foi salva pelos filmes de faroeste. Agora, ele treina os cavalos que tanto ama para o cinema.

CRIANÇAS E FAMÍLIA

He-Man e os Mestres do Universo (16/9/2021)

O jovem Adam e seus amigos descobrem os lendários poderes de Grayskull — e aceitam a missão de defender Eternia do temível Esqueleto.

Ada Batista, cientista (28/9/2021)

No laboratório de Ada Batista, ciência é pura diversão. Ela e seus amiguinhos vão viver aventuras incríveis!

Kid Cosmic: Temporada 2 (7/9/2021)

Jo aprende o que é ser líder de verdade quando os heróis da cidade embarcam em uma aventura espacial para encontrar as Pedras do Poder e salvar a galáxia. Criada por Craig McCracken.

Você Radical - Amnésia (14/9/2021)

Bear sofre amnésia após um acidente de avião. Agora, ele precisa tomar decisões para realizar um resgate e sobreviver nesta aventura altamente interativa.

Noitários de Arrepiar (15/9/2021)

Um fã de histórias de terror precisa contar uma história assustadora todas as noites. Se falhar, ficará preso para sempre no apartamento mágico de uma bruxa malvada.

My Little Pony: Nova Geração (24/9/2021)

Uma jovem pônei decide lutar para libertar Equestria das garras do medo ao lado de seus amigos.

Tubacão (3/9/2021)

Tubacão é metade tubarão, metade cachorro e 100% aventura! E a melhor parte? Ele forma uma dupla incrível com seu dono e melhor amigo Max.

Clube de Mergulho (3/9/2021)

Um grupo de mergulhadoras adolescentes investiga uma série de segredos após uma delas desaparecer misteriosamente.

Octonautas: Missão Planeta (7/9/2021)

Os Octonautas exploram agora a terra firme! Com novos amigos, eles protegem os habitats e os animais em risco.

A StoryBots Space Adventure (14/9/2021)

Os StoryBots e a tripulação da histórica missão do SpaceX Inspiration4 vão responder a todas as perguntas das crianças sobre o espaço.

Go! Go! Cory Carson: Chrissy Assume a Direção (21/9/2021)

Chrissy é a irmã mais nova de Cory Carson e mal pode esperar para conquistar as ruas de Veiculândia!

PJ Masks – Heróis de Pijama: Temporada 3 (8/9/2021)

Com novos equipamentos e poderes, Menino Gato, Corujita e Lagartixo precisam defender a cidade dos vilões.

Tayo and Little Wizards: Temporada 1 (17/9/2021)

Tayo embarca em uma grande aventura quando seus amigos são sequestrados por um mágico do mal que invade a cidade.

Rainbow High: Parte 2 (23/9/2021)

Nesta série de animação, as adoradas bonecas ganham vida e mostram todo seu talento e glamour na escola Rainbow High.

ANIME

Kuroko no Basket: Temporada 3 (1/9/2021)

Guiados por Kuroko e Kagami, o time continua batalhando pela vitória no torneio de inverno.

Yowamushi Pedal Grande Road (10/9/2021)

O incrível Sakamichi e sua equipe continuam se esforçando no campeonato escolar. Agora, o desafio é vencer a Hakone Academy.

Yowamushi Pedal (10/9/2021)

O tímido Sakamichi Onoda entra no clube de ciclismo da escola e descobre que, com muito treino e a ajuda dos amigos, pode se tornar um verdadeiro competidor.