Netflix anuncia documentário sobre Pelé; veja o trailer

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 14, que lançará um documentário original sobre o Rei Pelé no dia 23 de fevereiro. O trailer de “Pelé” divulgado pela plataforma de streaming mostra o único jogador de futebol vencedor de três Copas do Mundo assistindo à própria trajetória.

A produção vai mostrar a história do “Rei do Futebol”, apelido de Edson Arantes do Nascimento, desde o seu início no esporte até o histórico título da Copa do Mundo de 1970. Tudo será contado sob a ótica do próprio eterno camisa 10 do Santos e da Seleção Brasileira, com entrevistas e imagens exclusivas de Pelé nos dias atuais.

“Em breve, eu terei a oportunidade de reviver as minhas memórias. No dia 23 de fevereiro, minha história será contada em um documentário produzido pela Netflix. Estou empolgado para assistir!”, postou Pelé em seu Instagram.

Cenas raras de arquivo, declarações de lendários ex-companheiros, como Zagallo, Amarildo e Jairzinho, depoimentos inéditos de familiares, jornalistas, artistas e outras personalidades que viveram a época de ouro do futebol brasileiro também estão no documentário.

O documentário foi dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas e produzida pelo cineasta Kevin Macdonald, que ganhou um Oscar com o filme Munique, 1972: Um Dia em Setembro.

Pelé no cinema

O documentário da Netflix não será o primeiro sobre a vida do Rei do Futebol, antes já foram lançados: Pelé: o Nascimento de Lenda (2016) e Pelé Eterno (2004). Pelé também já atuou em vários filmes, como Fuga para a Vitória (1981), A Vitória do Mais Fraco (1983) e Os Trapalhões e o Rei do Futebol (1986).

Veja o trailer: