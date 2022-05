Naomi Osaka perde na primeira rodada e é eliminada de Roland Garros

A norte-americana Amanda Anisimova manteve seu tabu particular contra Naomi Osaka e avançou para a segunda rodada de Roland Garros nesta segunda-feira. A japonesa ex-número 1 do mundo e vencedora de quatro Grand Slams cai ainda na primeira rodada do torneio de saibro.

Osaka retornou a Paris um ano depois de desistir de Roland Garros devido a polêmica gerada pela sua decisão de boicotar as coletivas de imprensa do torneio, para alertar sobre o tema saúde mental. A cabeça de chave 27 precisou de 1 hora e meia para derrotá-la com parciais de 7/5 e 6/4. Anisimova vai enfrentar agora a croata Donna Vekic e seu próximo desafio.

Esta é a segunda vitória consecutiva da americana sobre a japonesa em torneios de Grand Slam. No início deste ano, Osaka foi eliminada por Anisimova na terceira ronda do Australian Open. Esta é apenas a terceira vez que Naomi cai na estreia de um Grand Slam.

Vencedora do US Open em 2018 e 2020 e do Australian Open em 2019 e 2021, Osaka, de 24 anos, ocupa atualmente a 38ª colocação no ranking WTA.