Não sabe que vinhos comprar para o fim do ano? Anote as sugestões da Evino

Estima-se que o mercado consumidor de vinhos no Brasil tenha crescido 35% neste ano. E ainda temos pela frente boa parte de dezembro, sinônimo de boas vendas de espumantes e outros vinhos refrescantes.

Não sabe ainda que rótulos comprar para o Natal e o Réveillon? Ou tem dúvidas sobre quais vinhos melhor harmonizam com cada tipo de prato? Recorremos à sommelière da Evino, Jessica Marinzeck, para tirar essas e outras dúvidas.

Confira o vídeo que gravamos com a especialista, que indica cinco rótulos para as festas de fim de ano que custam a partir de R$ 56,90. O site do e-commerce é evino.com.br

Assista o vídeo com a Jessica Marinzeck:

Os vinhos indicados pela sommelière da Evino para o Natal e o Réveillon:

Maison Castel Cuvée Blanche Brut: na Evino, por R$ 59,90 Maison Castel Cuvée Blanche Brut: na Evino, por R$ 59,90

Famiglia Castellani Pinot Grigio 2019: na Evino, por R$ 59,90 Famiglia Castellani Pinot Grigio 2019: na Evino, por R$ 59,90

Les Calandières Rosé Méditerranée 2017: Na Evino, por R$ 56,90 Les Calandières Rosé Méditerranée 2017: Na Evino, por R$ 56,90

Elvio Cogno Mandorlo Dolcetto d’Alba DOC 2019: na Evino, por R$ 149,90 Elvio Cogno Mandorlo Dolcetto d’Alba DOC 2019: na Evino, por R$ 149,90