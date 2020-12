Não sabe qual vinho escolher para o Natal? Confira essas 12 opções

Para os amantes da bebida, um Natal sem um bom vinho é um Natal incompleto. Especialmente neste ano, em que a tendência é que a data seja celebrada em pequenas reuniões, com pessoas que vivem na mesma casa e num clima mais intimista e acolhedor, a presença de um bom rótulo na mesa se faz quase obrigatória.

Para te ajudar na escolha do vinho ideal que melhor combina com os pratos que você servirá na sua ceia, a Casual consultou sommeliers de 4 e-commerces, e cada um deles sugeriu 3 rótulos. As sugestões são das marcas Edega; Evino; Portus Cale e Wine.

O preço dos rótulos vão de 43,41 a 447 reais e os e-commerces foram distribuídas por ordem alfabética. Para você, leitor da EXAME, há ainda um bônus: se cadastrando no site da Edega, você ganha desconto nos três vinhos sugeridos pela importadora.

O espumante é um cava clássico da região espanhola de Aragão, produzido da mesma forma que os champagnes, com as uvas Chardonnay (75%) e Macabeo (25%). Tem aromas de flores brancas e amêndoas e ótima acidez. Harmoniza bem com aperitivos e entradas, como ostras e frutos do mar, e também com sobremesas de frutas, como mousse de maracujá e panetone tradicional. O rótulo custa 190 reais (leitores da Exame que se cadastrarem no site da Edega pagam 171 reais pela garrafa).

Elaborado pelo Château Rieussec, um dos mais importantes produtores de Sauternes, famosa denominação de vinhos doces, o Carmes de Rieussec é a melhor pedida para encerrar uma refeição. Ele traz aromas de damasco, frutas cítricas e pêssego branco e um toque de mel. Na boca, sua doçura é equilibrada pela ótima acidez. A bebida harmoniza bem com praticamente qualquer sobremesa, como frutas vermelhas, panetone tradicional e pudim de leite. O rótulo custa 497 reais (leitores da Exame que se cadastrarem no site da Edega pagam 447,30 reais pela garrafa).

Produzido pela Viña Los Vascos, propriedade dos Domaines Barons de Rothschild, no Chile, este Cabernet Sauvignon tem um acento francês. Repleto de aromas de frutas vermelhas, como ameixa, framboesa e cereja, é encorpado e persistente. A harmonização ideal se dá com carnes vermelhas, cordeiro e leitão. O rótulo custa 148 reais (leitores da Exame que se cadastrarem no site da Edega pagam 133,20 reais pela garrafa).

Uma empresa familiar desde 1898: esta é a vinícola que produz este aromático Mâcon Villages Blanc, que entrega cada vez mais sucessos a cada ano que passa. Este vinho é ideal para a época mais quente do ano, seja para se refrescar durante os dias e noites de verão ou até mesmo aproveitar uma praia ou piscina. Harmoniza muito bem com saladas, inclusive salada de maionese, bruschettas e tortas salgadas, além de peixes e aves na ceia de Natal. O rótulo sai por 109,90 reais.

No Château Peyrere, a renomada vinícola Maison Ginestet produz vinhos com o objetivo de transmitir a riqueza e a complexidade dos terroirs de Médoc. Aromático, redondo e agradável, é fruto de uma das melhores vinificações de Ginestet, onde sua excelência também é alcançada graças à estreita colaboração entre os parceiros do grupo, além de modernas técnicas enológicas. Durante a ceia de Natal, aposte na harmonização com carnes vermelhas e massas. O rótulo sai por 89,90 reais.

Kopke tinto apresenta aromas e sabores que evidenciam a experiência e qualidade da centenária vinícola Kopke. Com paladar fresco, taninos presentes, sabor de frutos vermelhos e silvestres com notas de cacau e especiarias, é um vinho que representa a tipicidade do Douro a cada gole. Para quem gosta de tintos mais encorpados, vale provar esse rótulo, Harmonizando com um bacalhau com batatas ou carnes assadas. O rótulo sai por 94,90 reais.

Bacalhôa Chardonnay 2018 (Portus Cale) – O Bacalhôa Chardonnay é um vinho branco da uva Chardonnay que passa em estágio de maturação por barrica de carvalho. O rótulo é uma excelente opção para harmonizar com peixes assados, ensopados e o tradicional Bacalhau Português que muitos brasileiros adotaram em sua ceia de Natal. Além disso, os sabores e aromas de frutas tropicais são um complemento para a experiência da harmonização. O rótulo sai por 150,00 reais. Moscatel Setúbal 2016 (Portus Cale) – O Moscatel Setúbal é um vinho fortificado da uva moscatel, original da região de Setúbal em Portugal. Esse é, sem dúvidas, uma ótima opção para harmonizar com sobremesas natalinas. Sua doçura equilibrada pela acidez faz com que esse vinho seja uma opção coringa. Além disso, os sabores cítricos e de flor de laranjeira aportam frescor e personalidade para o tradicional pavê, manjar, sorvetes e o onipresente panetone. O rótulo sai por 90,00 reais. Bacalhôa Syrah 2017 (Portus Cale) – O Bacalhôa Syrah é um vinho tinto feito com a uva Syrah, que tem como característica irente seu caráter apimentado. Especiarias brancas e negras costumam ser pungentes ao nariz, o que faz com que seja um grande aliado gastronômico. O vinho harmoniza muito bem com pratos que levam especiarias e com a tradicional uva passa natalina. Por ser um vinho encorpado, também é uma ótima opção para acompanhar carnes vermelhas. O rótulo sai por 150,00 reais. Fleur du Cap 2017 (Wine) – Este vinho tem origem em Western Cape, na África do Sul, região que abrange vários distritos com diferentes terroirs que misturam uma mesma variedade de uvas de vinhedos diferentes, elaborando um exemplar de personalidade única. A carne de ave tem um sabor relativamente neutro, por isso o molho e os acompanhamentos são os fatores que irão determinar a escolha do vinho ideal para acompanhar. Em geral, vinhos brancos, secos e com acidez média são os mais indicados para harmonizar com perú, chester e outras aves natalinas . O rótulo sai por 124 ,90 reais. Viña Oria D.O.P. Cariñena Garnacha – Este vinho tem um estilo frutado característico da uva Garnacha e indica-se o consumo imediato, ou seja, a bebida não se beneficia do tempo guardado. A Garnacha é a uva mais plantada da região em que o rótulo é feito, em Cariñena, na Espanha. O vinho harmoniza muito com tradicional Tender de Natal, que tem um sabor acentuado e normalmente é servido com frutas. O rótulo sai por 43,41 reais.

