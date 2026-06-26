Musical 'Mamma Mia!' retorna ao Brasil, agora no BTG Pacual Hall

O espetáculo Mamma Mia!, um dos maiores fenômenos de bilheteria do país, está de volta aos palcos paulistanos, agora no recém-inaugurado BTG Pactual Hall. A montagem fica em cartaz até o dia 9 de agosto e traz Claudia Netto no papel de Donna, Totia Meireles como Tanya e Gottsha como Rosie.

Lançado originalmente em 1999, em Londres, e traduzido para 14 idiomas, o musical construído a partir do cancioneiro do grupo ABBA ganhou uma versão brasileira em 2023 que quebrou recordes. Foram mais de 100 mil espectadores. A produção inspirou o filme, lançado em 2008 e protagonizado por Meryl Streep e Amanda Seyfried. Na época de estreia, fez US$ 708 milhões em bilheteria.

"Encarnar um personagem icônico como a Donna, depois de Meryl Streep ter feito para o mundo inteiro, exige uma responsabilidade imensa. É uma peça em que eu fico muito tempo em cena, não é pesado, mas requer um esforço", diz Claudia Netto em entrevista à Casual EXAME. "É uma responsabilidade que eu abraço com muito amor e gratidão."

O diferencial da montagem, capitaneada pelos diretores Charles Möeller & Claudio Botelho em parceria com a produtora Aventura, é a independência criativa. Ao contrário das tradicionais produções da Broadway que chegam ao Brasil como réplicas exatas das matrizes estrangeiras, o Mamma Mia! brasileiro é um projeto inteiramente original em sua concepção visual e de direção.

"De todos os musicais que eu já fiz, que foram 26, talvez 27, Mamma Mia! é o que eu mais gosto de fazer. E estar no BTG Pactual Hall é nostálgico, porque fiz outras peças aqui antes dessa nova reforma. O teatro está lindíssimo, super aconchegante. Apesar de ser gigante, a gente se sente muito acolhido", completa Gottsha, intérprete de Rosie.

A história do musical é a mesma do filme. Acompanha a jovem Sophie às vésperas de seu casamento. Ao descobrir no diário da mãe, Donna, que três homens diferentes podem ser seu pai, ela decide convidá-los para a cerimônia secretamente. Sob a superfície da comédia romântica, contudo, reside um embate geracional profundo sobre os papéis sociais da mulher.

O manifesto por trás das cortinas

O retorno da peça marca também um reencontro íntimo de Charles Möeller com as artes plásticas. Após 17 anos dedicado à direção geral, ele volta a assinar a cenografia e os figurinos de um espetáculo. O conceito visual nasceu durante o isolamento da pandemia, período em que o diretor voltou a pintar e a desenvolver maquetes.

Para recriar a atmosfera ensolarada da ilha grega onde a trama se passa, Möeller projetou um cenário de casarios praianos brancos recortados, acompanhado por um estudo profundo de tonalidades de azul. O resultado é uma escultura cenográfica minimalista e elegante, bem distante dos excessos literais da montagem londrina.

Embora a força motriz que leva o público ao teatro seja a catarse de faixas icônicas como "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" e "Money, Money, Money", a direção faz questão de ressaltar o valor literário do texto, escrito pela dramaturga Catherine Johnson na década de 1990.

"A Donna é uma mãe muito moderna. Ela fala para a filha não casar, viver a vida e se aventurar", pontua Charles Möeller. "É uma mulher que não dependeu de uma instituição masculina para criar sua filha e gerenciar sua vida. Mamma Mia! é um texto tecnicamente perfeito, feminino e feminista."

Para sustentar o peso dramático e vocal dessa engrenagem, além de "as Dínamos", elenco conta com mais de 20 artistas.

Onde asssitir Mamma Mia! - O Musical? Veja datas e ingressos

O musical fica em cartaz no BTG Pactual Hall até 9 de agosto. Os espetáculos acontecem todas as sextas, às 20h; sábados, às 16h e 20h; e domingos, às 15h.

Os ingressos, no 1º lote, custam de R$ 50 (balcão) a R$ 300 (Plateia VIP). A venda é feita pelo site da Sympla. A classificação indicativa é 12 anos.