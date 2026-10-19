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Iguatemi Talks Fashion chega à 10ª edição com moda e negócios

Evento acontece nesta terça e quarta-feira, no JK Iguatemi, em São Paulo, e reúne ainda Marylin Fitoussi, figurinista de Emily in Paris, Lenny Niemeyer e Alexandre Herchcovitch

A supermodelo Anok Yai e Marcos e Kelvin, dupla de fotógrafos da Marvin, estão entre os convidados da 10ª edição do Iguatemi Talks Fashion (Divulgação)

A supermodelo Anok Yai e Marcos e Kelvin, dupla de fotógrafos da Marvin, estão entre os convidados da 10ª edição do Iguatemi Talks Fashion (Divulgação)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 11h03.

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O Iguatemi Talks Fashion, evento da Iguatemi S.A. dedicado a conversas sobre moda, negócios, inovação e design, comemora dez anos com uma edição marcada para os dias 20 e 21 de outubro, no JK Iguatemi, em São Paulo. A programação se divide entre a plenária, no JK Eventos, e o espaço Cubo, com painéis, entrevistas, masterclass e workshops.

Entre os convidados internacionais está a supermodelo Anok Yai, descoberta em 2017 depois que uma foto sua viralizou nas redes sociais e hoje presença frequente em desfiles e campanhas de grandes marcas. Ela sobe ao palco na manhã do dia 21 para falar sobre sua trajetória. No mesmo dia, Marylin Fitoussi aborda o figurino como ferramenta de construção de personagem, e o criador de conteúdo francês LY.AS encerra a plenária em conversa com Dudu Bertholini.

Na edição de 2025, o evento recebeu mais de 1.500 pessoas. Ao longo da década, passaram pelo palco nomes como Virgil Abloh, Christian Louboutin, Dapper Dan, Remo Ruffini e Gwyneth Paltrow.

Sucessão e brasilidade no primeiro dia

A abertura fica com Marcos e Kelvin, da MAR+VIN, que conversam com a diretora criativa Nídia Aranha, com quem trabalham diretamente. Na sequência, Lenny Niemeyer e Patricia Viera dividem o palco com as filhas, Bel Niemeyer e Andrea Viera, para discutir como diferentes gerações convivem na gestão de uma marca, com mediação de Lilian Pacce.

À tarde, Luiz Eduardo Rocha, CEO da Zerezes, a stylist Chica Capeto e André Namitala, fundador da Handred, falam sobre a influência do Rio de Janeiro em produto e imagem. Pedro Andrade, da Piet, e Maria Fernanda Albuquerque, da Havaianas, contam os bastidores da expansão de marcas brasileiras para o exterior. Pabllo Vittar, que também completa dez anos de carreira, revisita sua trajetória visual em conversa com João Batista, e Fábio Porchat recebe Bella Campos e Thai de Melo para fechar a noite.

No Cubo, Arthur Almeida, cofundador da RA2, o criador de conteúdo David Ludolf e o stylist Thiago Biagi debatem novos códigos do guarda-roupa masculino, enquanto Stephanie Wenk e Gabriel Sauer, segunda geração da joalheria Sauer, explicam o processo de revitalização da marca.

Reality, passarelas e varejo digital

O dia 21 estreia o Reality da Moda, formato inspirado nas bancas de faculdade que coloca Cris Barros e Natalie Klein, da NK Store, diante de Julia Arcangeli, do J'01 Studio, e Gabriela Helito, da Le Shay. Mais tarde, Dando e as tops Shirley Mallmann, Isabeli Fontana e Anabela Santos relembram suas carreiras internacionais, e Cathyelle Schroeder, da Riachuelo, e Airon Martin, da Misci, discutem a indústria nacional.

O Cubo recebe uma masterclass de Renata Estefan sobre inteligência artificial em ateliês de luxo, um painel sobre TikTok Shop e a conversa entre Nina Trevisan, da FARM, e Bárbara Ikari, da adidas, sobre a parceria entre as duas marcas. A edição tem apresentação de Bradesco Principal e American Express, patrocínio da Riachuelo e apoio da Eletromidia. Clientes elegíveis dos dois patrocinadores e do Iguatemi One têm 20% de desconto nos ingressos, vendidos pela Sympla, e 10% da renda será destinada ao Instituto Nacional de Moda e Design (IN-MOD).

Programação completa

20 de outubro | JK Eventos

9h45 | Metamorfose: a imagem em transformação, com Marcos e Kelvin, da MAR+VIN. Mediação de Nídia Aranha
11h | Sucessão: mudando o olhar de acordo com gerações, com Lenny Niemeyer, Bel Niemeyer, Patricia Viera e Andrea Viera. Mediação de Lilian Pacce
13h | Marcas cariocas: como a cidade traduz o efeito da brasilidade, com Luiz Eduardo Rocha (Zerezes), Chica Capeto e André Namitala (Handred). Mediação de Jorge Grimberg
14h15 | Podcast The Look ao vivo, com Manu Bordasch e Tati Carvalho, do Steal The Look, e a convidada Romana Novais
15h30 | Bastidores da internacionalização de marcas brasileiras, com Pedro Andrade (Piet) e Maria Fernanda Albuquerque (Havaianas). Mediação de Maria Prata
16h45 | Bárbara Migliori entrevista o diretor de arte Ramdane
18h | Do Vai Passar Mal ao LOST IN LUST: o universo visual de Pabllo Vittar. Mediação de João Batista
19h15 | Papo de Bastidor, com Fábio Porchat, Bella Campos e Thai de Melo

20 de outubro | Cubo JK

10h30 | Novos talentos da moda, com Suyane Ynaya, Augusto Mariotti e Maria Bolelli. Mediação de Dudu Bertholini
11h45 | Workshop de bordados, com Helo Rocha
13h45 | Design, upcycling e second hand com ViraOito e Oportunidade do Bem, com Maria Pernet, Marina Linhares e Ana Eliza Setubal. Mediação de Silvana Holzmeister
15h | Empreendedorismo jovem: da sala de aula às marcas autênticas, com Felipe Bacellar (Austral) e Julia e Carol Mauro (Makai). Mediação de Ivan Padilla
16h15 | A nova gramática da moda masculina brasileira, com David Ludolf, Arthur Almeida (RA2) e Thiago Biagi. Mediação de Bruno Luciano (NOTTHESAMO)
17h30 | Revitalização e internacionalização da Sauer, com Stephanie Wenk e Gabriel Sauer. Mediação de Sofia Patsch

21 de outubro | JK Eventos

9h30 | Reality da Moda, com Cris Barros, Natalie Klein (NK Store), Julia Arcangeli (J'01 Studio) e Gabriela Helito (Le Shay)
11h | Maria Laura Neves, da Vogue, entrevista Anok Yai
13h | Moda brasileira, passarelas globais, com Dando, Shirley Mallmann, Isabeli Fontana e Anabela Santos. Mediação de Vinícius Guidini
14h15 | A potência da indústria brasileira, com Cathyelle Schroeder (Riachuelo) e Airon Martin (Misci). Mediação de Augusto Mariotti
15h30 | Moda circular e a lógica de valor, com Julia Sabbag e Alexandre Herchcovitch. Mediação de Bia Perotti
16h45 | A arte do figurino para além da moda, com Marylin Fitoussi. Mediação de Paula Merlo
18h | Dudu Bertholini entrevista LY.AS

21 de outubro | Cubo JK

9h30 | Masterclass: A IA dentro dos ateliês de luxo, com Renata Estefan
10h30 | Como preservar um olhar próprio em tempos de algoritmo?, com Penha Maia e Gustavo Silvestre. Mediação de Vinicius Alencar
11h45 | Workshop de styling, com Beatriz Werebe e Bárbara Migliori
13h45 | Workshop de direção criativa, com Miguel Figueira de Mello
15h | Das passarelas ao altar: a noiva como a nova protagonista da moda, com Elisa Zarzur e Theresa Fonseca. Mediação de Patrícia Favalle
16h15 | TikTok Shop: tecnologia e o futuro do varejo de moda, com Flávia Gil (TikTok) e Patrícia Lazzarotto. Mediação de Renata Garcia
17h30 | Por que todo mundo quer uma collab como essa?, com Nina Trevisan (FARM) e Bárbara Ikari (adidas). Mediação de Fábio Monerat

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