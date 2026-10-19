Iguatemi Talks Fashion chega à 10ª edição com moda e negócios

O Iguatemi Talks Fashion, evento da Iguatemi S.A. dedicado a conversas sobre moda, negócios, inovação e design, comemora dez anos com uma edição marcada para os dias 20 e 21 de outubro, no JK Iguatemi, em São Paulo. A programação se divide entre a plenária, no JK Eventos, e o espaço Cubo, com painéis, entrevistas, masterclass e workshops.

Entre os convidados internacionais está a supermodelo Anok Yai, descoberta em 2017 depois que uma foto sua viralizou nas redes sociais e hoje presença frequente em desfiles e campanhas de grandes marcas. Ela sobe ao palco na manhã do dia 21 para falar sobre sua trajetória. No mesmo dia, Marylin Fitoussi aborda o figurino como ferramenta de construção de personagem, e o criador de conteúdo francês LY.AS encerra a plenária em conversa com Dudu Bertholini.

Na edição de 2025, o evento recebeu mais de 1.500 pessoas. Ao longo da década, passaram pelo palco nomes como Virgil Abloh, Christian Louboutin, Dapper Dan, Remo Ruffini e Gwyneth Paltrow.

Sucessão e brasilidade no primeiro dia

A abertura fica com Marcos e Kelvin, da MAR+VIN, que conversam com a diretora criativa Nídia Aranha, com quem trabalham diretamente. Na sequência, Lenny Niemeyer e Patricia Viera dividem o palco com as filhas, Bel Niemeyer e Andrea Viera, para discutir como diferentes gerações convivem na gestão de uma marca, com mediação de Lilian Pacce.

À tarde, Luiz Eduardo Rocha, CEO da Zerezes, a stylist Chica Capeto e André Namitala, fundador da Handred, falam sobre a influência do Rio de Janeiro em produto e imagem. Pedro Andrade, da Piet, e Maria Fernanda Albuquerque, da Havaianas, contam os bastidores da expansão de marcas brasileiras para o exterior. Pabllo Vittar, que também completa dez anos de carreira, revisita sua trajetória visual em conversa com João Batista, e Fábio Porchat recebe Bella Campos e Thai de Melo para fechar a noite.

No Cubo, Arthur Almeida, cofundador da RA2, o criador de conteúdo David Ludolf e o stylist Thiago Biagi debatem novos códigos do guarda-roupa masculino, enquanto Stephanie Wenk e Gabriel Sauer, segunda geração da joalheria Sauer, explicam o processo de revitalização da marca.

Reality, passarelas e varejo digital

O dia 21 estreia o Reality da Moda, formato inspirado nas bancas de faculdade que coloca Cris Barros e Natalie Klein, da NK Store, diante de Julia Arcangeli, do J'01 Studio, e Gabriela Helito, da Le Shay. Mais tarde, Dando e as tops Shirley Mallmann, Isabeli Fontana e Anabela Santos relembram suas carreiras internacionais, e Cathyelle Schroeder, da Riachuelo, e Airon Martin, da Misci, discutem a indústria nacional.

O Cubo recebe uma masterclass de Renata Estefan sobre inteligência artificial em ateliês de luxo, um painel sobre TikTok Shop e a conversa entre Nina Trevisan, da FARM, e Bárbara Ikari, da adidas, sobre a parceria entre as duas marcas. A edição tem apresentação de Bradesco Principal e American Express, patrocínio da Riachuelo e apoio da Eletromidia. Clientes elegíveis dos dois patrocinadores e do Iguatemi One têm 20% de desconto nos ingressos, vendidos pela Sympla, e 10% da renda será destinada ao Instituto Nacional de Moda e Design (IN-MOD).

Programação completa

20 de outubro | JK Eventos

9h45 | Metamorfose: a imagem em transformação, com Marcos e Kelvin, da MAR+VIN. Mediação de Nídia Aranha

11h | Sucessão: mudando o olhar de acordo com gerações, com Lenny Niemeyer, Bel Niemeyer, Patricia Viera e Andrea Viera. Mediação de Lilian Pacce

13h | Marcas cariocas: como a cidade traduz o efeito da brasilidade, com Luiz Eduardo Rocha (Zerezes), Chica Capeto e André Namitala (Handred). Mediação de Jorge Grimberg

14h15 | Podcast The Look ao vivo, com Manu Bordasch e Tati Carvalho, do Steal The Look, e a convidada Romana Novais

15h30 | Bastidores da internacionalização de marcas brasileiras, com Pedro Andrade (Piet) e Maria Fernanda Albuquerque (Havaianas). Mediação de Maria Prata

16h45 | Bárbara Migliori entrevista o diretor de arte Ramdane

18h | Do Vai Passar Mal ao LOST IN LUST: o universo visual de Pabllo Vittar. Mediação de João Batista

19h15 | Papo de Bastidor, com Fábio Porchat, Bella Campos e Thai de Melo

20 de outubro | Cubo JK

10h30 | Novos talentos da moda, com Suyane Ynaya, Augusto Mariotti e Maria Bolelli. Mediação de Dudu Bertholini

11h45 | Workshop de bordados, com Helo Rocha

13h45 | Design, upcycling e second hand com ViraOito e Oportunidade do Bem, com Maria Pernet, Marina Linhares e Ana Eliza Setubal. Mediação de Silvana Holzmeister

15h | Empreendedorismo jovem: da sala de aula às marcas autênticas, com Felipe Bacellar (Austral) e Julia e Carol Mauro (Makai). Mediação de Ivan Padilla

16h15 | A nova gramática da moda masculina brasileira, com David Ludolf, Arthur Almeida (RA2) e Thiago Biagi. Mediação de Bruno Luciano (NOTTHESAMO)

17h30 | Revitalização e internacionalização da Sauer, com Stephanie Wenk e Gabriel Sauer. Mediação de Sofia Patsch

21 de outubro | JK Eventos

9h30 | Reality da Moda, com Cris Barros, Natalie Klein (NK Store), Julia Arcangeli (J'01 Studio) e Gabriela Helito (Le Shay)

11h | Maria Laura Neves, da Vogue, entrevista Anok Yai

13h | Moda brasileira, passarelas globais, com Dando, Shirley Mallmann, Isabeli Fontana e Anabela Santos. Mediação de Vinícius Guidini

14h15 | A potência da indústria brasileira, com Cathyelle Schroeder (Riachuelo) e Airon Martin (Misci). Mediação de Augusto Mariotti

15h30 | Moda circular e a lógica de valor, com Julia Sabbag e Alexandre Herchcovitch. Mediação de Bia Perotti

16h45 | A arte do figurino para além da moda, com Marylin Fitoussi. Mediação de Paula Merlo

18h | Dudu Bertholini entrevista LY.AS

21 de outubro | Cubo JK

9h30 | Masterclass: A IA dentro dos ateliês de luxo, com Renata Estefan

10h30 | Como preservar um olhar próprio em tempos de algoritmo?, com Penha Maia e Gustavo Silvestre. Mediação de Vinicius Alencar

11h45 | Workshop de styling, com Beatriz Werebe e Bárbara Migliori

13h45 | Workshop de direção criativa, com Miguel Figueira de Mello

15h | Das passarelas ao altar: a noiva como a nova protagonista da moda, com Elisa Zarzur e Theresa Fonseca. Mediação de Patrícia Favalle

16h15 | TikTok Shop: tecnologia e o futuro do varejo de moda, com Flávia Gil (TikTok) e Patrícia Lazzarotto. Mediação de Renata Garcia

17h30 | Por que todo mundo quer uma collab como essa?, com Nina Trevisan (FARM) e Bárbara Ikari (adidas). Mediação de Fábio Monerat