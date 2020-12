Munch e Dalí: Vans lança coleção de roupas e calçados com MoMA de NY

A marca de roupas e calçados Vans lançará no próximo dia 3 de dezembro uma coleção limitada inspirada em artistas icônicos como Edvard Munch e Salvador Dalí. As peças que ficarão disponíveis para os clientes brasileiros fazem parte de uma parceria exclusiva entre a Vans e o Museum of Modern Art (MoMA) de Nova Iorque, um dos museus de arte moderna mais importantes do mundo.

Entre roupas, calçados, mochilas e bonés, a Collab Vans-MoMA trará em suas estampas obras de arte de Claude Monet; Vasily Kandinsky; Salvador Dalí; Edvard Munch; Jackson Pollock; Lybov Popova e Faith Ringgold.

O primeiro lote da coleção em homenagens aos artistas desembarca no Brasil no dia 03 de Dezembro, seguido pelo segundo e último lançamento que conta com a assinatura e identidade visual da Vans e do MoMA, programado para 11 de Dezembro.

“Buscamos um número limitado de colaborações de produtos, e o nosso objetivo é sempre o de envolver um público mais amplo em combinação com a arte moderna. Estamos entusiasmados em alcançar os amantes da arte em todo o mundo por meio da rede global da Vans”, disse Robin Sayetta, Diretor de Licenciamento e Parcerias do MoMA. Confira abaixo algumas peças que compõem a coleção:

Claude Monet

O moletom sai por 399 reais, o tênis por 359 reais e o boné por 169,99 reais.

Em homenagem ao movimento impressionista e ao pintor francês Claude Monet, a coleção homenageia a icônica assinatura “Water Lilies, 1914-1926” do artista, uma obra feita nos últimos anos da vida de Monet em sua casa na pequena cidade de Giverny, França. O kit da coleção é formado por um boné, um moletom e uma mochila. O moletom sai por 399 reais, o tênis por 359 reais e o boné por 169,99 reais.

Salvador Dalí

O moletom sai por 399 reais.

Salvador Dalí se inspirou no subconsciente e nos sonhos para pintar suas obras surrealistas que mesclam o mundo real e a imaginação. Uma de suas contribuições mais conhecidas é a tela “The Persistence of. Memory, 1931”. O tom de azul que preenche o mostrador do relógio da pintura de Salvador Dalí foi escolhido para desenvolver moletom que celebra a criatividade do artista espanhol. O moletom sai por 399 reais.

Edvard Munch

O moletom sai por 399 reais.

A obra “O grito” (“The Scream, 1895”), de Edvard Munch, é conhecida quase que universalmente. Capturando o grito infinito da natureza e a angústia perpétua, uma versão impressa dessa pintura foi incorporada em cada um dos painéis de lona do Vans Era, em um padrão sequencial que também pode ser encontrado na mochila Old Skool Backpack e em um moletom com capuz. O moletom sai por 399 reais.

Confira outras peças: