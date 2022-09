Multidão em Windsor aguarda reabertura do castelo

Centenas de pessoas compareceram nesta quinta-feira (29) pela manhã à reabertura ao público do Castelo de Windsor, que permanecia fechado desde a morte, em 8 de setembro, da rainha Elizabeth II, que está enterrada na residência.

Fechado como todas as residências reais após a morte da soberana, o castelo situado a cerca de quarenta quilômetros ao oeste de Londres e onde a rainha vivia a maior parte do tempo desde a pandemia de covid-19, é um local de destaque do turismo britânico.

Os visitantes poderão ver a lápide da monarca no Memorial George VI, pai de Elizabeth II, que morreu em 1952, localizado na capela gótica do castelo.

A rainha, que morreu aos 96 anos depois de mais de 70 anos de reinado, foi enterrada junto ao seu marido o príncipe Philip, aos seus pais e sua irmã em 19 de setembro, após seu funeral de Estado na Abadia de Wesminster em Londres.

O castelo de Windsor recebia, antes da queda do turismo provocada pela pandemia, cerca de 1,5 milhão de visitantes todo ano.

Em Londres, a Galeria da Rainha reabriu suas portas em 22 de setembro no Palácio de Buckingham, mas as partes do palácio que normalmente são acessíveis ao público de julho a outubro, não serão reabertas, segundo o Royal Collection Trust, que administra as residências reais.

