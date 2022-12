Mulheres passaram a praticar mais esportes no Brasil em 2022

A plataforma Strava lançou a edição de 2022 do seu relatório de dados, o Year in Sport (O Ano no Esporte). O documento anual revela tendências globais no esporte e no deslocamento, celebrando feitos dos atletas e relembrando histórias da comunidade global de Strava. E o Brasil aparece em destaque nas práticas esportivas realizadas por mulheres.

As descobertas de 2022 mostram quais são as novas rotinas dos atletas, desde a popularidade dos esportes de trilha até a mudança dos padrões de deslocamento e da forma como as pessoas compartilham aspectos das suas vidas com os amigos por meio da tecnologia e das atividades de grupo.

A porcentagem de corredores que completaram uma maratona quase duplicou em comparação com 2021, mostrando que os atletas da era pandêmica continuam investindo na modalidade. No Brasil, o aumento no número de concluintes dos 42,195 quilômetros foi de 100%.

Após dois anos de confinamento, as viagens internacionais estão em expansão, com 101% mais atividades carregadas no app fora dos países de origem dos atletas ao longo do último ano. No exterior, os países onde os brasileiros mais registraram atividades no app foram: Estados Unidos, Portugal e Espanha.

“O relatório Year in Sport deste ano mostra a importância das atividades em grupo. Além do aspecto social, o esporte coletivo incentiva os atletas a irem mais longe e a alcançarem novas metas. Para nós do Strava, é incrível ver o aumento de números como a participação feminina na prática esportiva e estamos ansiosos para o próximo ano”, diz Rosana Fortes, senior country manager do Strava.

Veja abaixo as principais informações do Year in Sport deste ano:

Os esportes de trilha estão em um grande momento: A popularidade das caminhadas em trilha triplicou no Strava nos últimos três anos, e 52% dos atletas postaram suas atividades de trilha na plataforma em 2022.

Força das mulheres

No Brasil, houve um aumento de 56% no número de atividades praticadas por mulheres, em comparação ao ano de 2021. Esse dado cresce 90% com relação aos treinos de força, contra 46% de crescimento mundial.

Mobilidade urbana

O Rio de Janeiro foi a segunda cidade, atrás de Paris (na França), a ter o maior número de pessoas realizando trajetos para o trabalho de bike em comparação a 2019, ano do início da pandemia.

As e-bikes estão aqui para ficar

A porcentagem de ciclistas no Strava com uma viagem de e-bike aumentou 26% este ano. Em 2022, os percursos de bicicleta quase recuperaram os níveis de 2019 e são muito mais frequentes na terça ou quarta-feira do que em uma segunda-feira.

A comunidade inspira atividades mais longas e com maior frequência

Os atletas que treinaram em duplas se exercitaram por mais tempo e em distâncias maiores do que quando estavam sozinhos. No Brasil, atletas de 18 a 29 anos percorreram 123% a mais em atividades em grupos de ciclismo do que individualmente.

As corridas estão de volta

As maratonas são as provas mais chamativas. A porcentagem de corredores em Strava que correram uma maratona quase duplicou em relação a 2021.

Bem-vindos ao Brasil

Turistas internacionais que visitam o Brasil e editaram suas atividades no Strava praticaram principalmente corridas, ciclismo e caminhadas ou trilhas.

As viagens internacionais estão quase de volta aos níveis pré-pandêmicos

A porcentagem de atletas que desenvolvem atividades fora do seu país de origem aumentou 101% em relação ao ano passado - mas apenas 3% em relação aos números pré-pandêmicos a partir de 2019.

