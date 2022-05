Morre o cineasta Breno Silveira, aos 58 anos

Morreu, na manhã deste sábado (14), o cineasta Breno Silveira, diretor de filmes como "Dois filhos de Francisco" (2005) e "Gonzaga: de pai pra filho" (2012), sobre a trajetória do Rei do Baião.

Ele estava rodando cenas do filme inédito "Don Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro, na cidade de Limoneiro, em Pernambuco, e teve um infarto fulminante.

O diretor começou a passar mal no set, com taquicardia, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A equipe do filme estava na região para rodar as cenas da infância da personagem-título. A informação foi confirmada por uma pessoa da equipe de filmagem.

Na última semana, Breno Silveira havia contraído Covid-19, e as filmagens precisaram ser interrompidas. A equipe havia retomado os trabalhos há poucos dias.