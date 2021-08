Morre Lee 'Scratch' Perry, produtor de Bob Marley

Lee "Scratch" Perry, o produtor que permitiu ao reggae conquistar o mundo através de Bob Marley, morreu neste domingo (29) aos 85 anos, anunciou o primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness.

"Lee 'Scratch' Perry morreu esta manhã quando estava no hospital Noel Holmes. Tinha 85 anos", anunciou Holness em um comunicado publicado em sua conta no Twitter.

"Meus profundos pêsames à família, aos amigos e aos fãs do lendário produtor e cantor Rainford Hugh Perry, afetuosamente conhecido como 'Lee Scratch' Perry", acrescentou o primeiro-ministro.

"Bruxo do reggae", "Salvador Dalí do dub" (mistura de reggae e música eletrônica), "The Upsetter" ("O alterador"): os adjetivos não bastam para esta figura reservada e renomada da história da música.

Perry empurrou Marley a sair da concha no estúdio de gravação e alcançar a fama. "Sem ele, Bob Marley talvez teria sido uma flecha sem seu arco", escreveu Francis Dordor, especialista em produção, na revista Inrockuptibles.

Nascido em 1936 em Kendal, na área rural da Jamaica, Rainford Hugh "Lee" Perry deixou a escola aos 15 anos antes de se radicar em Kingston na década de 1960.

"Meu pai trabalhava na rua, minha mãe no campo. Éramos muito pobres", disse em 1984 à revista de rock britânica New Musicalm Express.

"Não aprendi nada na escola. Aprendi tudo na rua", completou.