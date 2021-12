Morre a atriz Mila Moreira, aos 72 anos

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (6), a atriz Mila Moreira, aos 72 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde ela estava internada. Em nota à imprensa, o o hospital informou que não possui autorização para divulgar mais detalhes e se solidarizou com a família.

Mila iniciou a carreira, aos 14 anos, como modelo. Na TV, ela se notabilizou como uma das primeiras profissionais oriunda das passarelas a atuar. Ao longo da carreira, participou de cerca de 30 novelas e minisséries, destacando-se em sucessos como "Plumas e paetês" (1981) e "Marrom glacê" (1979).

A entrada na teledramaturgia aconteceu por acaso, depois de substituir às pressas uma jurada no extinto programa do Chacrinha, em 1979. Na ocasião, Mila chamou atenção do autor de novelas Cassiano Gabus Mendes, que a convidou para integrar o elenco de "Marrom glacê". A atriz participou, em seguida, de quase todos os folhetins do novelista, como "Ti-ti-ti" (1985), "Que rei sou eu?" (1989) e "O mapa da mina" (1993).

Outros trabalhos de sucesso foram em produções como "A próxima vitima" (1995), "Ciranda de pedra" (2008), "Queridos amigos" (2008) e "Sangue bom" (2013). Em 2016, ela interpretou a personagem Gigi na novela "A lei do amor", sua última aparição na televisão.

Formada em Psicologia, Mila Moreira foi casada, por dois anos, com o também ator Luis Gustavo, conhecido por interpretar o Seu Vavá no humorístico "Sai de baixo". Ela também manteve relacionamentos como o designer Hans Donner e João Carlos Balaguer, além de ter namorado o compositor e músico Ronaldo Bôscoli e os atores Gracindo Júnior e Eduardo Conde. Mila não teve filhos.