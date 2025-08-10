Exclusivo: Casa Cipriani vai abrir unidade do clube privado em São Paulo

Localizado próximo ao Giardini Indro Montanelli, o charmoso parque urbano de Milão, o edifício que abriga a Casa Cipriani remete aos antigos clubes privados ingleses. O local conta com 15 quartos de luxo, projetados pelo arquiteto florentino Michele Bonan, e é exclusivo para membros. Já no icônico Battery Maritime Building, em Nova York, a Casa Cipriani também segue o princípio de clube privado, no formato de um hotel de luxo com 47 quartos.

Em breve, Miami Beach terá sua própria Casa Cipriani, com 50 quartos e suítes. E, até 2028, São Paulo também contará com a sua unidade. O conceito de clube privado e hotel carrega o DNA de uma das famílias mais tradicionais da hospitalidade de luxo mundial. Com quase 100 anos de história, a marca tem suas origens no icônico Harry’s Bar, em Veneza, Itália, onde foram elaboradas receitas como o drinque Bellini e o carpaccio, criações atribuídas a Giuseppe Cipriani.

Todo esse estilo de vida será levado para a capital paulista, conforme antecipou à Casual EXAME Giuseppe Cipriani, neto do fundador e atual CEO do grupo. “Estamos muito próximos de encontrar o lugar para abrir uma Casa Cipriani em São Paulo”, disse o empresário.

Giuseppe Cipriani: neto do fundador do mítico Hotel Cipriani de Veneza (Juan Pablo Soler/Divulgação)

Segundo Giuseppe, a escolha de São Paulo se deve à “qualidade de serviço e hospitalidade incríveis da cidade, além da vocação paulistana para o mundo dos negócios e a presença de algumas das maiores fortunas do país”.

Embora detalhes do projeto ainda sejam mantidos em segredo, o empreendimento deverá ter lugar no bairro dos Jardins, segundo ele, para que os membros do clube possam circular a pé, algo comum em Veneza. O empresário esteve no Brasil no ano passado em busca do local ideal. Uma primeira opção era o Itaim Bibi.

O conceito será o mesmo das demais casas Cipriani: acesso restrito a membros, poucos quartos, restaurante e eventos exclusivos. Entre os serviços disponíveis estarão mordomo, carro de cortesia, concierge 24 horas e minibar completo à disposição. Algo similar ao que oferece hoje a Soho House, que fica dentro do complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo.

Para se tornar membro do clube é preciso pagar uma anuidade de 5.000 dólares (aproximadamente 28.000 reais), além de uma taxa de inscrição de 2.000 dólares (11.000 reais), o que garante acesso a qualquer unidade da Casa Cipriani no mundo. Apenas membros convidados são aceitos, mas é possível se candidatar no site. “Meu pai tem 93 anos e ainda trabalha todo dia. Na verdade, não é trabalho, é uma alegria. E é esse espírito que quero levar para o Brasil”, diz Giuseppe.

Casa Cipriani de Milão: vizinha do parque Indro Montanelli (Casa Cipriani Milão/Divulgação)

No ano passado, o empresário firmou um acordo diretamente com Bernard Arnault, proprietário da LVMH, para resolver litígios sobre a propriedade intelectual da marca, que datam de várias décadas, antes da aquisição da Belmond pelo conglomerado de luxo. A Belmond foi criada após a compra do hotel Cipriani de Veneza. Como parte do acordo, a propriedade será a única a manter esse nome além do grupo gerido por Giuseppe Cipriani. Atualmente, o nome da família está estampado em mais de 50 unidades entre hotéis, restaurantes e espaços para eventos em 14 países, com faturamento anual de 4 bilhões de dólares. Segundo o herdeiro do criador do Bellini, o Brasil é estratégico na expansão da marca — e São Paulo será apenas o primeiro passo.