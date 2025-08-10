Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Exclusivo: Casa Cipriani vai abrir unidade do clube privado em São Paulo

O conceito de clube privado criado por uma das famílias mais tradicionais da hospitalidade de luxo no mundo chegará em breve a São Paulo

Casa Cipriani de Nova York: inspiração nos clubes privados ingleses. (Casa Cipriani NY/Divulgação)

Casa Cipriani de Nova York: inspiração nos clubes privados ingleses. (Casa Cipriani NY/Divulgação)

Gilson Garrett Jr.
Gilson Garrett Jr.

Repórter de Lifestyle

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 06h48.

Localizado próximo ao Giardini Indro Montanelli, o charmoso parque urbano de Milão, o edifício que abriga a Casa Cipriani remete aos antigos clubes privados ingleses. O local conta com 15 quartos de luxo, projetados pelo arquiteto florentino Michele Bonan, e é exclusivo para membros. Já no icônico Battery Maritime Building, em Nova York, a Casa Cipriani também segue o princípio de clube privado, no formato de um hotel de luxo com 47 quartos.

Em breve, Miami Beach terá sua própria Casa Cipriani, com 50 quartos e suítes. E, até 2028, São Paulo também contará com a sua unidade. O conceito de clube privado e hotel carrega o DNA de uma das famílias mais tradicionais da hospitalidade de luxo mundial. Com quase 100 anos de história, a marca tem suas origens no icônico Harry’s Bar, em Veneza, Itália, onde foram elaboradas receitas como o drinque Bellini e o carpaccio, criações atribuídas a Giuseppe Cipriani.

Todo esse estilo de vida será levado para a capital paulista, conforme antecipou à Casual EXAME Giuseppe Cipriani, neto do fundador e atual CEO do grupo. “Estamos muito próximos de encontrar o lugar para abrir uma Casa Cipriani em São Paulo”, disse o empresário.

Giuseppe Cipriani: neto do fundador do mítico Hotel Cipriani de Veneza (Juan Pablo Soler/Divulgação)

Segundo Giuseppe, a escolha de São Paulo se deve à “qualidade de serviço e hospitalidade incríveis da cidade, além da vocação paulistana para o mundo dos negócios e a presença de algumas das maiores fortunas do país”.

Embora detalhes do projeto ainda sejam mantidos em segredo, o empreendimento deverá ter lugar no bairro dos Jardins, segundo ele, para que os membros do clube possam circular a pé, algo comum em Veneza. O empresário esteve no Brasil no ano passado em busca do local ideal. Uma primeira opção era o Itaim Bibi.

O conceito será o mesmo das demais casas Cipriani: acesso restrito a membros, poucos quartos, restaurante e eventos exclusivos. Entre os serviços disponíveis estarão mordomo, carro de cortesia, concierge 24 horas e minibar completo à disposição. Algo similar ao que oferece hoje a Soho House, que fica dentro do complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo.

Para se tornar membro do clube é preciso pagar uma anuidade de 5.000 dólares (aproximadamente 28.000 reais), além de uma taxa de inscrição de 2.000 dólares (11.000 reais), o que garante acesso a qualquer unidade da Casa Cipriani no mundo. Apenas membros convidados são aceitos, mas é possível se candidatar no site. “Meu pai tem 93 anos e ainda trabalha todo dia. Na verdade, não é trabalho, é uma alegria. E é esse espírito que quero levar para o Brasil”, diz Giuseppe.

Casa Cipriani de Milão: vizinha do parque Indro Montanelli (Casa Cipriani Milão/Divulgação)

No ano passado, o empresário firmou um acordo diretamente com Bernard Arnault, proprietário da LVMH, para resolver litígios sobre a propriedade intelectual da marca, que datam de várias décadas, antes da aquisição da Belmond pelo conglomerado de luxo. A Belmond foi criada após a compra do hotel Cipriani de Veneza. Como parte do acordo, a propriedade será a única a manter esse nome além do grupo gerido por Giuseppe Cipriani. Atualmente, o nome da família está estampado em mais de 50 unidades entre hotéis, restaurantes e espaços para eventos em 14 países, com faturamento anual de 4 bilhões de dólares. Segundo o herdeiro do criador do Bellini, o Brasil é estratégico na expansão da marca — e São Paulo será apenas o primeiro passo.

  • Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo

    1/10 Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (ED1266_FOTOS9)

  • Hotel das Cataratas: piscina aquecida e acesso ao Parque de Iguaçu

    2/10 Hotel das Cataratas: piscina aquecida e acesso ao Parque de Iguaçu (ED1266_FOTOS10)

  • Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada

    3/10 Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada (ED1266_FOTOS11)

  • Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia

    4/10 Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia (ED1266_FOTOS12)

  • Mahré: 30 suítes com piscina privativa em um terreno à beira-mar

    5/10 Mahré: 30 suítes com piscina privativa em um terreno à beira-mar (ED1266_FOTOS13)

  • Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934

    6/10 Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934 (ED1266_FOTOS14)

  • Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração

    7/10 Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração (ED1266_FOTOS15)

  • Fera Palace: ícone da arquitetura e símbolo de Salvador

    8/10 Fera Palace: ícone da arquitetura e símbolo de Salvador (ED1266_FOTOS16)

  • Nannai: descanso para os hóspedes e atividades que valorizam o bem-estar

    9/10 Nannai: descanso para os hóspedes e atividades que valorizam o bem-estar (ED1266_FOTOS17)

  • Tivoli Praia do Forte: sete piscinas na área de lazer

    10/10 Tivoli Praia do Forte: sete piscinas na área de lazer (ED1266_FOTOS18)

Acompanhe tudo sobre:LuxoHotelaria

Mais de Casual

Designer que criou sandálias com Adidas admite apropriação de nome de estado mexicano; entenda

Por que o design autoral brasileiro é a resposta para uma casa com alma

Ferrari rara que saiu branca da fábrica vai a leilão e pode chegar a R$ 250 milhões

Morar nas alturas: os 5 prédios residenciais mais altos do Brasil (e qual será o próximo)

Mais na Exame

Esporte

Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Mundo

'Quebrado'? Nova York projeta ter maior déficit desde a crise financeira de 2009

Minhas Finanças

Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2.899; prêmio de R$ 9,3 milhões

Brasil

Governo quer aumentar número de setores fora do tarifaço