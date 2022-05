Moinho do Moulin Rouge tem quarto secreto disponível no Airbnb

Após o lançamento de um apartamento réplica de Carrie Bradshaw, protagonista de Sex and the City, o Airbnb acaba de revelar outro imóvel inspirado no cinema. Em Paris, o Moulin Rouge revela um quarto isolado em seu icônico moinho de vento vermelho, especialmente projetado para transportar os visitantes de volta no tempo, mais especificamente ao final do século XIX.

O espaço nunca foi aberto ao público e, agora, pode ser reservado por uma noite no Airbnb.

Para receber os hóspedes, o local foi transformado em um quarto luxuoso, inspirado na Belle Époque, famosa era do cabaré. Além de dormir no icônico moinho, aqueles que reservarem o espaço também poderão conhecer os bastidores do teatro, fazer uma tradicional refeição francesa com três pratos e ficar nos melhores assentos durante o aclamado show Féerie.

A dançarina principal, Claudine Van Den Bergh, abrirá as portas do refúgio e será a anfitriã das três estadias que acontecerão nos dias 13, 20 e 27 de junho.

Cada uma delas terá duração de uma noite e receberá dois convidados, por apenas 1 euro.

“Assistir a um show no Moulin Rouge oferece uma fuga do cotidiano e uma incrível imersão no glamour e grandeza do Music Hall francês”, diz Claudine. “O interior do espaço, que é inspirado na Belle Époque, levará os hóspedes para a época em que surgiu este ícone atemporal", conta.

Sobre o espaço

Situado no bairro de Montmartre, o Moulin Rouge é conhecido como o berço do Cancan francês. Um cabaré vibrante e com performances que simbolizam a era da Belle Époque. Para recriar os detalhes decorativos e estilo do período, o Airbnb trabalhou com o historiador francês e especialista no século XIX, Jean-Claude Yon, promovendo a reforma do moinho para ficar exatamente como ele era.

"A Belle Époque foi uma época em que a cultura e as artes francesas floresceram - e nenhum local deste período é mais emblemático do que o Moulin Rouge. Esta sala secreta, dentro do famoso moinho do cabaré, foi projetada para levar os hóspedes a uma autêntica viagem no tempo, para conhecer a história da capital francesa, da arte e do prazer”, diz Jean-Claude Yon.

O moinho, construído pela primeira vez em 1889, como uma homenagem às origens rurais do local, e reconstruído três décadas depois, após um incêndio, nunca foi aberto ao público.

Nessa experiência os hóspedes desfrutarão de um elegante quarto repleto de requintadas características Art Nouveau, incluindo um palco de papel em miniatura do Cabaré. Um camarim com acessórios glamorosos da Belle Époque, incluindo trajes vintage, fragrâncias perfumadas e cartas de admiradores e um terraço privativo na cobertura com ornamentos e móveis de jardim característicos da época.

Sobre a estadia

Após chegar ao local, os hóspedes viverão uma noite cuidadosamente organizada e projetada para abraçar a grandeza do ilustre cabaré, incluindo um tour privado pelo Moulin Rouge para conhecer sua história, seus figurinistas e seus bastidores. Um aperitivo, no romântico terraço da cobertura, seguido de jantar com três pratos do menu Belle Époque, preparados pelo chef Arnaud Demerville. Na manhã seguinte, os convidados também apreciarão um clássico café da manhã parisiense.

A diária inclui ainda um encontro com a dançarina principal e anfitriã, Claudine Van Den Bergh, em seu camarim e fotos no palco com o elenco do show, os melhores lugares da casa durante o show Féerie e, é claro, acomodação por uma noite no famoso moinho vermelho.

