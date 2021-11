Airbnb cria réplica de apartamento para fãs de “Sex and the City”

Em comemoração ao lançamento de And Just Like That... em dezembro, série que relembrará a produção dos anos 1990 da HBO, Sex and the City, fãs da série poderão se hospedar por uma noite no apartamento icônico da protagonista, Carrie Bradshaw.

A partir do dia 8, o “apartamento de Carrie” estará disponível na plataforma para aluguel entre os dias 12 e 13 deste mês. A réplica criada em parceria do Airbnb com a Warner Bros está localizada no bairro Chelsea, e não West Village, como na série.

Decorado com referências aos anos 1990, o apartamento conta com telefone sem fio branco usado por Bradshaw para conversar com as melhores amigas, o armário cheio de peças de roupas, sapatos e joias usadas na série, poltrona de couro, laptop com post its e outros itens.

1. airbnb satc closet zoom_out_map 1 /5 (Airbnb/Reprodução)

2. airbnb satc zoom_out_map 2 /5 (Airbnb/Reprodução)

3. airbnb satc room zoom_out_map 3 /5 (Airbnb/Reprodução)

4. 3fb092f6-778e-4678-a2cd-9696744879ac zoom_out_map 4 /5 (Airbnb/Reprodução)

5. a882bbe2-6766-4b4e-948d-5d3ced4e93fc zoom_out_map 5/5 (Airbnb/Reprodução)

Dentre as atividades inclusas, estão sessão de fotos com as peças de roupas disponíveis no armário e brunch no bairro. Ao chegar na casa, os hóspedes serão cumprimentados virtualmente pela atriz Sarah Jessica Parker.

“As pessoas sempre me perguntam o que eu lembro daquele apartamento, e o que eu lembro são as pessoas com quem passei um tempo nele”, disse Parker ao site USA Today. “Espero que as pessoas tragam um amigo... e tenham sua própria experiência naquele apartamento, e possam sair com memórias igualmente boas.”

A diária no apartamento, que acomoda até dois hóspedes, custará 23 dólares, ou 131 reais. Em comemoração ao retorno da série, o Airbnb fará uma doação para o Studio Museum, um museu de arte contemporânea que apoia o trabalho de artistas afrodescendentes.