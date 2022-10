Milton Nascimento comemora 80 anos hoje (26); relembre composições de sucesso de Bituca

Milton Nascimento é reconhecido mundialmente como uma das mais importantes referências da música popular brasileira. Com uma voz única, composições marcantes e seis décadas de carreira, o cantor e compositor anunciou sua despedida dos palcos para este ano, em que completa 80 anos de idade. Nesta quarta-feira, 26, o artista comemora seu aniversário.

Para a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um estudo sobre as composições e regravações do cantor.

Segundo a pesquisa, a canção “Maria Maria”, uma parceria com Fernando Brant, foi a música de Milton mais regravada até hoje, com 144 gravações, e a sua canção mais tocada no Brasil, nos últimos 10 anos, nos principais segmentos de execução pública. Lançada em 1978, no álbum “Clube da Esquina 2”, a canção é um dos clássicos da carreira do artista.

Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, em 1942, e sempre declarou o seu carinho por Minas Gerais, onde cresceu. Na infância, ganhou o apelido de “Bituca” dos amigos, e a música faz parte da sua vida desde a adolescência. Ao longo da carreira, recebeu prêmios, como Grammy Awards, e foi homenageado com o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, de Boston.

O artista tem 401 obras musicais e 1.191 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva da música no Brasil.

Nos últimos 10 anos, ele teve mais de 90% de seus rendimentos em direitos autorais de execução pública provenientes dos segmentos de TVs, Shows e Rádio.

Ranking das músicas mais tocadas de autoria de Milton Nascimento no Brasil nos últimos 10 anos

Maria Maria - Fernando Brant / Milton Nascimento Clube da esquina N. 2 - Marcio Borges / Lo Borges / Milton Nascimento Encontros e despedidas - Fernando Brant / Milton Nascimento Canção da América - Fernando Brant / Milton Nascimento Travessia - Fernando Brant / Milton Nascimento Nos bailes da vida - Fernando Brant / Milton Nascimento Bola de meia, bola de gude - Fernando Brant / Milton Nascimento Nada será como antes - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento Coração de estudante - Wagner Tiso / Milton Nascimento O cio da terra - Chico Buarque / Milton Nascimento Cuitelinho - Paulo Vanzolini / Antonio Xando / Wagner Tiso / Milton Nascimento Fé cega, faca amolada - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento Paula e Bebeto - Caetano Veloso / Milton Nascimento Cravo e canela - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento Ponta de areia - Fernando Brant / Milton Nascimento Canções e momentos - Fernando Brant / Milton Nascimento Clube da esquina - Marcio Borges / Milton Nascimento / Lo Borges Certas canções - Tunai / Milton Nascimento Vera cruz - Milton Nascimento / Marcio Borges Cais - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento

Ranking das músicas mais regravadas de autoria de Milton Nascimento

Maria Maria - Fernando Brant / Milton Nascimento Travessia - Fernando Brant / Milton Nascimento Cais - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento O cio da terra - Chico Buarque / Milton Nascimento Canção da América - Fernando Brant / Milton Nascimento Fé cega, faca amolada - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento Nada será como antes - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento Cravo e canela - Ronaldo Bastos / Milton Nascimento Ponta de areia - Fernando Brant / Milton Nascimento Clube da esquina n. 2 - Marcio Borges / Lo Borges / Milton Nascimento Encontros e despedidas - Fernando Brant / Milton Nascimento Bola de meia, bola de gude - Fernando Brant / Milton Nascimento Paula e Bebeto - Caetano Veloso / Milton Nascimento Vera cruz - Milton Nascimento / Marcio Borges San Vicente - Fernando Brant / Milton Nascimento Coração de estudante - Wagner Tiso / Milton Nascimento Nos bailes da vida - Fernando Brant / Milton Nascimento Morro velho - Milton Nascimento Raça - Fernando Brant / Milton Nascimento Canções e momentos - Fernando Brant / Milton Nascimento

