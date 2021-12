Mi casa, su casa: 5 tendências de decoração para 2022

A pandemia transformou a forma das pessoas olharem para dentro de casa. De acordo com um levantamento do aplicativo de serviços GetNinjas, entre março e maio de 2020, a procura por arquitetos avançou 112% em relação ao mesmo período de 2019. Muito disso se deve à vontade das pessoas transformarem seus lares em lugares confortáveis.

Segundo as arquitetas do Studio M&A Arquitetura, Renata Assarito e Camila Marinho, uma das maiores mudanças no comportamento dos consumidores foi vontade de ter um espaço de home office dentro de casa. “Antes da pandemia, os clientes costumavam pensar em um espaço home office como extensão de outro cômodo. Com a pandemia, todos começaram a pensar como um espaço de trabalho individualizado”, explica Renata. "Por conta da pandemia, conseguimos perceber que as pessoas começaram a olhar de um jeito diferente para sua casa”, complementa Marinho.

Pensando no próximo ano, as arquitetas listam as principais tendências de decoração para 2022 que devem tomar conta dos projetos. Confira:

1. Ambientes confortáveis

“Uma tendência será buscar pelo conforto, evitando exageros e aproveitando as cores neutras. O conforto é algo que as pessoas têm buscado mais dentro de casa, principalmente por conta da pandemia. O tempo dentro de casa tem sido maior, então é imprescindível morar em um lar que proporcione conforto e bem-estar”, diz Camila.

2. Ambientes funcionais

“Nós sabemos que a pandemia transformou a forma das pessoas viverem. De todas as formas, os clientes buscam morar em lugares que apresentem uma funcionalidade maior, que tenha praticidade. Então principalmente os ambientes integrados vão continuar muito em alta no próximo ano”, acredita Renata.

3. Decoração retrô

“O período de pandemia e isolamento social mexeu muito com o comportamento das pessoas, até mesmo com o emocional. Por conta disso, é importante estar em um lugar que faça você se sentir bem. O estilo retrô remete às memórias afetivas, histórias e memórias do passado que trazem lembranças boas para os dias de hoje”, completa Camila.

4. Formas orgânicas

“As formas orgânicas têm começado a ser mais buscadas nos projetos, algo que estava sendo dominado pelas linhas retas nos últimos anos. A decoração com forças orgânicas é capaz de beneficiar o bem-estar, já que elas costumam se assemelhar às formas naturais do corpo humano, então proporcionam conforto. É algo que costuma ser bastante usado nas decorações em cadeiras, poltronas e sofás. Além disso, a biofilia é algo que está e vai continuar em alta em 2022. Então, representar a natureza com formas orgânicas no design também estará bastante presente no próximo ano”, diz Renata.

5. Cor dourada

“O dourado é uma cor que reflete bastante sofisticação e elegância nas decorações. Além disso, é uma cor que representa abundância. Então a busca por metais dourados e peças com detalhes nessa cor estará bastante em alta pelos clientes no próximo ano”, conclui Camila Marinho.