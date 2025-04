Mestre das artes: Montblanc homenageia Renoir com instrumento de escrita

Além de homenagear ícones da literatura e do esporte, a Montblanc também presta homenagem a alguns dos artistas mais influentes do mundo com sua linha de colecionadores Montblanc Masters of Art. Desta vez, a maison alemã apresenta uma coleção dedicada a Pierre-Auguste Renoir.

Uma ode ao talento de Renoir como pintor e desenhista, a Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 4810 apresenta detalhes de design que refletem sua paixão pela cor, luz e natureza. O formato geral do instrumento de escrita evoca os lápis tradicionais usados pelos artistas da época. Feitos de madeira de oliveira, a tampa e o corpo fazem referência aos estimados olivais do artista em sua propriedade, Les Collettes, em Cagnes-sur-Mer, no sul da França. Pinceladas de tinta aplicadas à mão em tons de verde, azul, amarelo, rosa claro e cinza refletem os tons vibrantes que definiram as obras-primas de Renoir.

A tampa é coberta com o emblema da Montblanc em uma resina preciosa azul ultramarina, um aceno à declaração de Renoir: "Uma manhã, um de nós, sem preto, usou azul: o Impressionismo nasceu." Gravada no anel da tampa está a data de 1874, o ano da primeira exposição impressionista, marcando o nascimento de um movimento que mudou o mundo da arte.

A pena, feita de ouro amarelo Au 750 sólido, é decorada com um leque dobrável, um motivo frequentemente visto nos retratos de mulheres de Renoir.

Inspirado pelos anos de formação de Renoir como pintor de porcelana em uma manufatura, a Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 888 é adornada com laca branca translúcida, que lembra a porcelana fina que ele decorava. Um motivo de laca na tampa, cercado por uma moldura sólida de ouro amarelo Au 750, mostra uma reprodução de um motivo floral pintado por Renoir, enquanto a tampa e o corpo apresentam gravuras minuciosas no estilo Luís XVI, evocando a estética dos ourives franceses do século XIX. O anel superior da tampa, revestido de platina, traz a inscrição 1854, ano em que Renoir começou seu aprendizado como pintor de porcelana.

Para esta edição, a ponta em prata Ag 925 contrasta com o cone feito de ouro sólido Au 750 revestido de platina, enquanto a pena de ouro maciço amarelo Au 750 apresenta o design de leque e é parcialmente revestida de ródio. O emblema Montblanc que coroa o instrumento de escrita é feito de madrepérola circundado por vários tons de azul.

Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 161

A Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 161 presta homenagem ao chamado "Période Nacrée" ou "período perolado" do artista, quando a paleta de cores de Renoir se tornou mais suave e clara, consistindo em tons de branco e rosa. As incrustações de madrepérola no corpo refletem a luz iridescente que caracteriza pinturas como "Mulher com um chapéu", enquanto a tampa de prata esterlina Ag 925 ostenta um relevo finamente esculpido desta obra.

O anel superior da tampa é gravado com o ano de 1888, quando o "período perolado" do artista começou. A ponta é decorada com a letra grega phi (Φ) que representa a proporção áurea e delicados buquês de flores, tão frequentemente presentes nas obras de arte de Renoir. A letra grega e sua proporção áurea (= 1,61803...) também representa o número de limitação 161 da edição. O emblema Montblanc feito de madrepérola é definido em calcedônia listrada azul-violeta cintilante.

Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 92

Montblanc: Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 92 (Montblanc/Divulgação)

A Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 92 inspira-se em uma das pinturas mais famosas do período impressionista do pintor: "Luncheon of the Boating Party" (1880-1881). A tampa de ouro maciço Au 750 é gravada com um padrão de trança que lembra os chapéus de palha típicos usados pelas pessoas em sua pintura. O design do toldo balançando na brisa, sob o qual o almoço acontece, é refletido nas incrustações de laca pintadas à mão no corpo ouro maciço. O cone é feito de ouro maciço Au 750, cravejado com uma ponta de ouro maciço Au 999 para o proprietário criar esboços próprios.

O emblema Montblanc é feito de madrepérola e engastado em Kalahari Jasper marrom-claro para transmitir a atmosfera calorosa da cena cheia de luz. A pena retrata um motivo inspirado no autorretrato de Renoir de 1899. A limitação de 92 peças é uma homenagem ao ano de 1892, quando seu negociante de arte Paul Durand-Ruel vendeu sua pintura "Duas Jovens Meninas ao Piano" para o Museu de Luxemburgo, marcando a primeira vez que os impressionistas seriam exibidos em um museu nacional.

Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 8

The Masters of Art Homage to Pierre-Auguste Renoir Limited Edition 8 inspira-se em uma das pinturas mais famosas de Renoir do seu período impressionista: "Almoço da Festa do Barco" (1880-1881). A tampa de ouro maciço Au 750 é gravada com um padrão de trança que lembra os chapéus de palha típicos usados pelas pessoas em sua pintura.

O design do toldo balançando na brisa, sob o qual o almoço acontece, é refletido nas incrustações de laca pintadas à mão no corpo de ouro maciço. O cone é feito de ouro maciço Au 750, cravejado com uma ponta de ouro maciço Au 999 para criar esboços próprios. O anel no topo apresenta a gravação 1883, marcando o início da reorientação de Renoir em direção ao seu período "Ingresque".

A laca pintada à mão na tampa e no corpo de ouro Au 750 ecoa as cores escolhidas em "As Banhistas", enquanto a vista das costas da menina tomando banho em primeiro plano é a figura central no corpo do instrumento de escrita, com uma incrustação de ouro maciço Au 750 artisticamente gravada à mão com a técnica Bulino: toda a gravura é composta de muitos milhares de pequenos pontos e linhas gravados.

Coroando a tampa está o diamante Montblanc com contorno no padrão guilhoché gravado em ouro maciço Au 750. Um anel de diamantes de lapidação brilhante adorna o cone de ouro maciço Au 750, enquanto um diamante de lapidação brilhante realça a pena de ouro maciço amarelo Au 750, que apresenta um relevo do autorretrato de Renoir de 1899.

A experiência de escrita é completada com um caderno, cuja capa representa uma recriação da pintura de Renoir de 1916, "Paisagem" ("Paysage"), e uma tinta roxa profunda apresentada em um frasco de tinta de vidro exclusivo da Montblanc. O uso da cor ultramarina pelo artista também inspira um par de abotoaduras de aço decoradas com sodalita e madrepérola.