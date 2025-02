Amarelo Módena: Montblanc homenageia Enzo Ferrari com instrumento de escrita

Além de homenagear ícones das artes, literatura e esporte, a Montblanc decidiu contar uma das maiores histórias do automobilismo e da engenharia automotiva, e relembrar o trabalho Enzo Ferrari. Assim, a marca alemã apresenta o novo instrumento de escrita Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena.

A paixão de Ferrari pelo automobilismo surgiu quando ele era um menino e, aos 25 anos, Ferrari venceu sua primeira corrida no Circuito del Savio, em Ravenna, em 17 de junho de 1923. Sua formação profissional como construtor o preparou para fundar sua própria equipe de corrida, a Scuderia Ferrari, em 1929.

No final da década de 1950, a marca Ferrari era famosa em todo o mundo, com vendas mais que triplicando entre 1950 e 1960, levando Enzo Ferrari a implementar uma série de mudanças para acelerar o crescimento da empresa e a produção de novos modelos na década de 1970.

A Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena apresenta tampa e corpo em uma cor marcante: o amarelo, ou “Giallo Modena”, a cor da cidade de Módena onde Enzo Ferrari nasceu e a empresa foi fundada. A silhueta do instrumento de escrita é inspirada no design do lendário modelo Ferrari 500, vencedor do primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1 pela Scuderia Ferrari em 1952.

A parte de trás da tampa revela o lendário logotipo do Cavalo Empinado da Ferrari acompanhado por uma famosa citação da Condessa Paolina di Biancoli, mãe do lendário aviador italiano Francesco Baracca, que sugeriu pela primeira vez que Enzo colocasse o símbolo em seus carros em 1923: “Le porterà fortuna” (“Isso vai te trazer sorte”).

Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena: última edição de uma parceria de instrumentos de escrita entre dois ícones do luxo (Montblanc/Divulgação)

O clipe do instrumento de escrita traz gravada uma citação especial de Enzo Ferrari: “You cannot describe passion, you can only live it” (“Você não pode descrever a paixão, você só pode vivê-la”). As linhas que adornam a lateral da tampa são inspiradas em três aberturas voltadas para dentro, enquanto as seis linhas em cada lado do clipe de metal revestido de rutênio representam um motor Ferrari V12, uma homenagem à velocidade e habilidade de engenharia da marca.

Em referência ao pai, o anel no topo da tampa traz gravado “OFFICINA MECCANICA ALFREDO FERRARI”, uma homenagem à sua oficina e cidade natal. O cone de metal revestido de rutênio apresenta duas datas gravadas que marcam o nascimento de Enzo Ferrari em 18-02-1898, bem como sua primeira vitória em uma pista de corrida no Circuito Savio, em 17-06-1923.

A pena do instrumento de escrita, confeccionada em ouro maciço Au 585 e revestida com rutênio, é embelezada com o relevo de um volante de uma Ferrari 250 GTO acompanhado de “Pilota”, um dos famosos apelidos dados a Enzo Ferrari. O emblema Montblanc que coroa a Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena em azul profundo reflete a segunda cor da cidade de Modena. O emblema está embutido em uma grade de metal que lembra a grade de um carro antigo.

Para aprimorar a experiência de escrita da Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena, a Montblanc também apresenta um caderno Giallo Modena na cor amarela, decorado com um esboço do motor Ferrari V12 em sua capa, bem como uma tinta roxa em um frasco de tinta exclusivo da Montblanc, inspirado na escolha de Enzo Ferrari de usar apenas tinta roxa em sua correspondência escrita.