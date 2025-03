Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias: o terceiro capítulo da Montblanc em homenagem a Júlio Verne

A Montblanc adiciona mais um capítulo à série Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias, em homenagem ao romance atemporal de Júlio Verne sobre o cavalheiro britânico Phileas Fogg e a viagem extraordinária de seu leal criado Passepartout ao redor do mundo em apenas 80 dias.

Após o trajeto de Londres a Bombaim em uma primeira edição, e de Bombaim a Yokohama em uma segunda, a terceira edição da coleção cobre a viagem de 36 dias de Yokohama a Londres via Estados Unidos.

A última parte da coleção inclui quatro edições com detalhes de design inspirados na viagem de retorno de Phileas Fogg à sua terra natal. Como o trem representa o principal meio de transporte para Fogg e seu grupo pelo continente norte-americano, a tampa de cada edição apresenta um padrão inspirado na nuvem de fumaça que emana da locomotiva de um trem.

O padrão também inclui a ilustração de duas válvulas de pressão frequentemente encontradas na sala de máquinas de um trem. O cartucho que decora a tampa contém a representação visual de uma locomotiva de trem, enquanto o cone é gravado com rebites e correntes usados ​​para conectar os vagões.

O clipe das quatro edições é adornado com um coração laqueado vermelho, simbolizando tanto o amor entre Fogg e Aouda, a princesa que ele resgata na Índia e eventualmente se casa, quanto a aposta no jogo de cartas que colocou toda a aventura de Fogg em movimento.

A pena feita à mão é decorada com uma imagem de balão de ar quente, uma homenagem ao autor Júlio Verne e seu primeiro romance de aventura Cinco Semanas em um Balão, juntamente com a data de início e término da viagem de Yokohama de volta a Londres.

A parte superior da tampa apresenta detalhes sobre a duração da viagem e a respectiva etapa: o número "80" se refere à duração total planejada da viagem, enquanto o número "36" se refere à duração real da viagem de Yokohama a Londres via Estados Unidos.

Montblanc: Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias em homenagem a Júlio Verne (Montblanc/Divulgação)

Um conjunto de artigos de papelaria completa a coleção, com caderno de couro azul com um mapa na capa representando a rota de Fogg através do continente americano, bem como uma tinta especial de cor azul em cartuchos ou em frasco de tinta.

O sortimento de acessórios inclui abotoaduras de aço inoxidável no formato de um balão de ar quente, uma barra de gravata de aço inoxidável e um prendedor de dinheiro, ambos apresentando um balão de ar quente flutuando em meio a um padrão de nuvens.

A terceira parte da Montblanc Meisterstück Volta ao Mundo em 80 Dias está disponível a partir de amanhã nas boutiques Montblanc em todo o mundo e online.