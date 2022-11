Messi e CR7 se enfrentam em partida de xadrez em campanha da Louis Vuitton

Após a Louis Vuitton unir as lendas do futebol mundial Pelé, Zidane e Maradona em uma campanha publicitária durante a Copa do Mundo da África do Sul, hoje, 19, a grife francesa anunciou outro encontro legendário. Desta vez, entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Na foto, publicada nas redes sociais da Louis Vuitton e dos jogadores, Messi e CR7 aparecem jogando xadrez em cima das icônicas malas da marca.

"A vitória está na mente. Uma longa tradição de baús feitos artesanalmente", escreveram os jogadores.

Já a marca escreveu: "Além de uma longa tradição de fabricar cases para os maiores troféus do esporte, a Louis Vuitton celebra dois dos jogadores mais talentosos da atualidade".

A um dia do início da Copa do Mundo no Catar, há rumores de que o campeonato será o último da carreira de Messi e CR7, atualmente com 35 e 37 anos, respectivamente.

Assim como a campanha feita com Pelé, Zidane e Maradona, as fotos de Messi e CR7 foram feitas pela fotógrafa Annie Leibovitz.

Copa do Mundo

A Seleção argentina está no Grupo C, com Arábia Saudita, Polônia e México. Já a Seleção portuguesa está no Grupo H, com da Coreia do Sul, Uruguai e Gana.

