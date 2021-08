Messi chega a acordo com o Paris Saint-Germain, diz jornal

Lionel Messi chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain para defender o clube francês, disse o jornal esportivo L'Equipe em seu site, acrescentando que a chegada do argentino a Paris está prevista para as próximas horas.

O jogador de 34 anos, seis vezes vencedor da Bola de Ouro, chorou ao despedir-se do Barcelona no domingo, depois de sua antiga equipe ter dito que não poderia mantê-lo devido às regras de "fair play financeiro" da liga espanhola.

A linha da frente do PSG já era formidável antes mesmo da chegada de Messi, com o antigo colega de equipa Neymar e o jovem atacante francês Kylian Mbappe, vistos como dois dos melhores jogadores do planeta.

Mas a chegada de Messi, o maior goleador da história do Barça com 682 gols em 17 anos no clube, irá aumentar as ambições do PSG de ganhar sua primeira Liga dos Campeões.

A chegada de Messi, que tem 245 milhões de seguidores no Instagram e é o jogador mais condecorado de todos os tempos do Barcelona, é também uma notícia bem-vinda para a liga francesa, que está envolvida numa crise sobre os direitos televisivos.

