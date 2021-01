Mesmo com lockdown, competições esportivas continuam na Inglaterra

As competições esportivas de elite, entre elas o Campeonato Inglês, poderão continuar na Inglaterra apesar do novo lockdown nacional decretado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, nesta segunda-feira (4). A medida foi tomada para controlar um surto de infecções causado por uma variante mais contagiosa do novo coronavírus.

O Reino Unido registra atualmente mais de 2,65 milhões de casos confirmados de covid-19, com mais de 75 mil mortes. Um novo recorde diário de 58.784 novos casos de coronavírus foi reportado nesta segunda-feira.

A Inglaterra seguiu a vizinha Escócia na implementação de um rigoroso lockdown com instruções para a população ficar em casa, mas permitindo a continuidade das competições esportivas profissionais.

Instalações voltadas para a prática de esportes ao ar livre, incluindo academias abertas, quadras de tênis e campos de golfe serão fechadas e esportes em equipe não serão permitidos, a não ser a elite do esporte profissional, como o Campeonato Inglês.

No futebol, as semifinais da Copa da Liga Inglesa devem ser disputadas nas próximas terça e quarta, seguidas pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, que começa na próxima sexta-feira.

O Campeonato Inglês também terá de lidar com conflitos de datas após quatro partidas serem adiadas por conta de surtos de covid-19 nos elencos de Newcastle United, Manchester City e Fulham.