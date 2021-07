Mercedes GLS 450, o maior SUV da marca, é um grandalhão delicado

Toda família tem aquele tio grandão, que apesar do tamanho é divertido, carinhoso, acolhedor. A linha de SUV da Mercedes-Benz tem o seu. Seu nome é GLS 450, o maior e mais luxuoso utilitário esportivo da marca alemã, que chegou no começo do ano ao país em versão única pelo preço sugerido de 917.900 reais.

A primeira coisa que chama a atenção no carro, sem dúvida, é a dimensão. O grandalhão mede 5,20 metros de comprimento, 2,15 de largura, 1,82 de altura e 3,13 m de distância entre eixos. Por dentro, o tamanho fica ainda mais evidente. O GLS 450 é uma das poucas opções de carro no mercado que acomoda sete ocupantes, acomodados em três fileiras de assentos.

Trata-se, portanto, de um gigante família, delicado. Se você não tiver toda essa quantidade de filhos e agregados, a última fileira de assentos pode ser rebaixada e o porta-malas de modestos 355 litros aumenta consideravelmente, chegando a até 2.400 litros.

Poderoso mas confortável

Testei o GLS 450 em uma viagem de São Paulo para o litoral norte. Não tinha sete indivíduos para levar, apenas minha família de quatro pessoas. No meu caso, o conforto do carro pode ser medido pelo tom de reclamação dos meus filhos pela demora em chegar ao destino. Nesse sentido, o novo SUV não decepcionou.

A largura sensivelmente maior em relação a seu antecessor aumenta o espaço na segunda fileira de assentos. Os bancos também podem ser ajustados para frente e para trás em até 10 centímetros. Viajar na parte de trás, portanto, vira primeiro uma diversão, depois um momento de descanso.

O silêncio na cabine do carro em movimento ajuda na sensação de bem-estar. E isso porque estamos falando de 2.460 quilos sendo transportados por um motor a gasolina de seis cilindros em linha, que entrega 367 cv de potência e 50,9 kgf.m de torque.

O carro vem com sistema EQ Boost de 48V, que economiza energia no sistema Eco – função que, na prática, o caracteriza como um híbrido leve. Um propulsor elétrico fornece 22 cv a mais em situações mais desafiadoras. Na estrada, estamos falando de ultrapassagens em espaços menores e retomadas de velocidade. Se pensarmos em off road, são estradas de terra, subidas e declives na lama – claro, se o motorista tiver o desapego necessário para colocar nessas condições um carro nessa faixa de preço.

Não testei a aceleração, obviamente, e acredito aqui na palavra da Mercedes, mas o GLS 450 vai de 0 a 100 quilômetros por hora em 6,2 segundos. A velocidade máxima, para quem tiver a sorte de testar o carro numa Autobahn alemã, é de 246 quilômetros por hora.

O câmbio automático de nove marchas é bastante suave na percepção da condução, mas poderoso o suficiente para enviar a força do motor às quatro rodas pelo sistema de tração integral 4Matic.

Painel digital e central multimídia

A eficiência do painel digital não é exatamente uma novidade. Como em outros modelos da marca, a tela está integrada à central multimídia MBUX, com 12,3 polegadas. A conectividade está presente com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

Os passageiros também contam com nove portas USB para carregamento dos gadgets e controle da iluminação ambiente. O carro vem com uma espécie de pacote de bem-estar chamado pela marca de Energizing. São diversos recursos de iluminação e ambientes musicais, ativação de massagens nos bancos e o recurso Air Fragrance, para fragrância, ionização e filtragem do ar.

Os porta-copos vêm com sistema de aquecimento e resfriamento e o potente sistema de som premium Burmester vem com 13 alto-falantes e subwoofer. O motorista conta ainda com uma série de auxílios à condução, como controle de cruzeiro adaptativo com detecção de pedestres e frenagem autônoma de emergência.

Ao fim da viagem, fica a percepção de que este é o mais próximo de conforto que uma viagem com filhos pequenos pode chegar.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.