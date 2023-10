Mocotó faz 50 anos e comemora com novos pratos no cardápio

Uma história de 50 anos e um dos restaurantes mais queridos do país, sendo o 15º na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil no ranking EXAME Casual 2023. Esse é o Mocotó, fundado em 1973 pelo pernambucano Zé de Almeida e comandado pelo seu filho, o chef Rodrigo de Oliveira, desde 2001. A casa da zona norte de São Paulo ajudou a dar mais visibilidade à comida sertaneja como também valorizar a cultura da periferia — tanto é que nunca passou pela cabeça do chef sair da Vila Medeiros, onde o restaurante sempre funcionou.

Para celebrar esse meio século de existência, o chef Rodrigo preparou novidades que vão entrar no menu até o fim do ano, além de uma exposição completa e aberta ao público sobre a história do restaurante. “Nossa história já está muito bem contada e registrada, então agora é pensar no que a gente pode fazer para deixar o mundo um pouco melhor. Se a função do restaurante é restaurar, será que a gente não tem a capacidade de restaurar as relações com as pessoas e das pessoas com o meio ambiente?”, diz.

Entre os sabores novos que já entraram no menu está o pirão de leite com pipoca de queijo coalho e carne de sol confit (R$ 39,90), feita com coxão duro da fazenda Mutum — um corte que eles tinham muita dificuldade de comercializar, devido à demanda por cortes mais nobres.

Há ainda o cuscuz de milho crioulo (R$ 29,90), o dadinho de cereais ( R$ 22,90 com seis unidades / R$ 34,90 com 12 unidades), e um ceviche de beijupirá com leite de tigre de umbu e chips de batata doce (R$ 42,90), além da sobremesa cajá-manga (R$ 24,90), um purê de manga, sorbet de cajá e coco crocante. Os pratos são servidos apenas na unidade na Vila Madeiros.

Exposição 50 anos de Mocotó

Com curadoria da pesquisadora e historiadora Adriana Salay, concepção do estúdio Elástica e patrocínio da Estrella Galicia, o projeto da exposição que conta a história do restaurante recebeu o slogan “um restaurante melhor para o mundo”. A linha temporal passa não apenas sobre os primeiros 50 anos da casa, mas também sobre o que virá nos próximos 50 — e o que o time já fez e faz hoje para que esse futuro seja de fato melhor para todos. A exposição é montada na laje do restaurante, é aberta ao público, e tem acesso gratuito. Fica em cartaz até fevereiro de 2024.

Grandes imagens suspensas pelo ambiente por cabos de aço mostram fotos de alimentos e pratos icônicos do restaurante, em um total de 16 faces entre as quais as pessoas vão passeando. Os visitantes — inclusive as crianças — também vão se divertir com um pouco de gamificação, no jogo que reproduz a saga de seu Zé como uma jornada do herói, saindo de Mulungu, no interior de Pernambuco, para uma viagem de oito dias cheia de percalços e aventuras, até chegar em São Paulo.

Serviço

Mocotó - Vila Medeiros

Endereço: Av. Nossa Sra. do Loreto, 1100, Vila Medeiros, São Paulo.

Funcionamento: segunda a sexta, das 12h às 23h; sábado, das 11h30 às 23h; domingo, das 11h30 às 17h.

Telefone: (11) 2951-3056