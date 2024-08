Festival de Tiradentes traz mais de 200 atrações gastronômicas e conecta Brasil e Portugal

Há 27 edições, durante o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, a cidade histórica de Minas Gerais se transforma na capital da boa comida e da boa arte, atraindo milhares de turistas de todo o Brasil. Mas, mais do que ser um local para confraternizar, nos bastidores há um enorme intercâmbio entre chefs e outros profissionais do ramo gastronômico que vêm de todo o país e compartilham suas experiências locais.

Neste ano, o evento ganha um ar internacional, com a promoção de um encontro com a cidade do Porto, em Portugal. Nos tradicionais festins, que ocorrem nos finais de semana, chefs mineiros e portugueses dividem suas receitas, ingredientes e conhecimentos. O público saboreia esse intercâmbio à mesa, em um sofisticado menu harmonizado.

“Este ano, celebramos o grande encontro entre as culturas gastronômicas do Porto e de Minas. Em vários momentos, nos encontramos nos ingredientes e nos modos de fazer, mas também seguimos caminhos diferentes, contando histórias que definem cada povo com suas singularidades", explica Carolina Daher, curadora gastronômica do evento.

Realizado pela Plataforma Fartura - Gastronomia do Brasil, o evento reúne grandes chefs e cozinheiros em mais de 200 atrações gastronômicas, espalhadas pelas Praças da Rodoviária, Santíssimo e pelo Largo das Forras. A programação envolve estandes de restaurantes, aulas, cozinhas ao vivo, feira de produtores, além dos jantares especiais, os festins. Shows musicais e DJs acompanham todos os dias de festival (veja mais abaixo).

Programação gastronômica

Na sexta (23), Rogério Sá, do restaurante Rogério do Redondo (Porto, Portugal), encontra-se com Rafael Pires, do Mia (Tiradentes, MG). No sábado (24/8), Arnaldo Azevedo, que conquistou sua primeira estrela Michelin em 2022, cozinha junto a Matheus Paratella, do La Villa Trattoria (Tiradentes, MG), local que figurou na lista dos melhores restaurantes do Brasil, pelo ranking Casual EXAME, em 2024.

Já na sexta seguinte (30), Flávio Trombino, à frente do tradicional Xapuri (Belo Horizonte, MG), encontra-se com Inês Diniz, da Casa Inês (Porto, Portugal). Também na lista de melhores restaurantes do Brasil, o Florestal e o Birosca, serão representados pela chef Bruna Martins, que no dia 31 cria um menu junto ao português Vitor Matos, chef do restaurante Antiqvvm, no Porto, que carrega duas estrelas Michelin na bagagem.

Outros grandes nomes representam a rica gastronomia brasileira ao longo dos dois fins de semana de Festival. Jefferson Rueda, da aclamada A Casa do Porco, de São Paulo, também na lista dos 100 melhores do brasil, ranking feito por Casual EXAME. Também da capital paulista, Priscila Deus, ex chef do Pobre Juan e atual Chez Deus, conhecida por extrair o melhor sabor de pescados e carnes.

De Fortaleza, Marco Gil, do novo e elegante Gastrobar Gingado. De Belo Horizonte, importantes nomes como Cristóvão Laruça, Naiara Faria, Yves Saliba, Caetano Sobrinho, entre outros. Os anfitriões de Tiradentes também estarão presentes.

Nos Espaços Restaurantes, chefs servem pratos especiais ao longo de todo o dia, nas praças da Rodoviária e Santíssimo.

No Santíssimo, já estão confirmados os chefs:

Naiara Faria, do La Palma (Belo Horizonte, MG);

Carol Fadel e Maria Clara Magalhães, do Matula (Belo Horizonte, MG);

Yves Saliba, do Per Lui e Odoyá Cozinha (Belo Horizonte, MG);

Thiago de Azevedo, da Cogumelado (Belo Horizonte, MG).

Hilder Santos e Fábio Barreto, do Roselanche (Barbacena, MG);

Marcelo Haddad Guerra, do restaurante-fazenda Paladino (Belo Horizonte, MG);

Na Praça da Rodoviária:

Caetano Sobrinho, Timbuca Bar (Belo Horizonte, MG)

Fernanda Fonseca, Restaurante Padre Toledo (Tiradentes, MG)

Guilherme Ferreira, Taberna do Omar (São João Del Rei, MG)

André Prates, Coal BBQ (Belo Horizonte, MG);

Vitor Martins, do Bar do Zezé (Belo Horizonte, MG);

Wesley Reis, do Espaço Faemam Gastrobar (Tiradentes, MG)

Cozinhas ao Vivo

No Espaço Brasa e Lenha, as Cozinhas ao Vivo são um show à parte, para quem gosta de acompanhar as receitas em tempo real, com chefs preparando seus pratos na hora:

Jefferson Rueda, d’A Casa do Porco (São Paulo, SP)

Marco Gil, do Gastrobar Gingado (Fortaleza, CE)

Priscila Deus, do Chez Deus (São Paulo, SP)

Marcelo Aparecido, do Chapas Burger (Serro, MG)

Rennata Zanolla, do Zanola Smoked (Tiradentes, MG)

Helvécio Maciel, do Fogo Cozinha Rústica (Cuiabá, MT)

Lurdinha Majó (Conceição do Mato Dentro, MG)

Cristóvão Laruça, do Caravela (Belo Horizonte, MG)

Programação artística

Durante os dois finais de semana, o Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes tem uma programação artística recheada que embala o evento. DJs e bandas se revezam trazendo mais entretenimento ao público. Entre os destaques, se apresentam na cidade história mineira a Orquestra de Câmara Sesc, Dudu Lima Trio convidando o grande maestro Wagner Tiso e também em apresentação com Victor Biglione.

Serviço: Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes - 27ª edição. Data: de 23 de agosto a 1° de setembro de 2024. Tiradentes - Minas Gerais.

Horários

PRAÇA DA RODOVIÁRIA:

Sextas: das 17h à 1h

Sábados: das 11h à 1h

Domingos: das 11h às 18h

Terça: das 17h às 23h

Quarta: das 17h às 23h

Quinta: das 17h às 23h

SANTÍSSIMO:

Sextas: das 17h às 23h

Sábados: das 11h às 23h

Domingos: das 11h às 18h

LARGO DAS FORRAS: