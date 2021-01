Menos é mais (ou não). Marie Kondo lança linha de objetos com mais de cem itens

Pegue um objeto, olhe para ele e responda à pergunta: “isso me faz feliz?” Se a resposta for não, doe, recicle ou jogue fora. O método, desenvolvido pela japonesa Marie Kondo, foi sucesso pelo mundo com o livro A Mágica da Arrumação, com mais de 11 milhões de cópias vendidas, tradução para mais de 42 idiomas, e uma série na Netflix. Agora, a mentora do minimalismo acaba de lançar uma linha de produtos assinada.

Considerada pela revista Time, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2015. O método de organização KonMarie é patenteado e trata mais do que o desapego de itens. Para ela, organizar o lar é capaz de gerar alegria e bem-estar nos ambientes da casa, resultando no aumento da produtividade no trabalho e nos estudos, por exemplo.

Esta não é a primeira vez que Kondo monetiza seu método. No ano passado, ela lançou um curso online com 10 aulas. Por 39 dólares, além de ensinar os alunos a planejarem um estilo de vida, ensina a lidar com itens, desde roupas e livros à papelada e objetos sentimentais. Caixas organizadoras de papel, tecido ou madeira (a partir de 39 dólares), camiseta com a estampa “Let Go With Gratitude” (68 dólares) e garrafa de água com pedra preciosa “para equilíbrio e harmonia” (98 dólares), são alguns dos itens que aparecem nos vídeos do curso e podem ser comprados (não só pelos alunos).

Detalhe da garrafa com pedras preciosas vendida no site de Marie Kondo. Detalhe da garrafa com pedras preciosas vendida no site de Marie Kondo.

Em um mundo pandêmico, em que as casas viraram diversos lugares em um mesmo local, Kondo contou ao The New York Times sobre a importância de, mais uma vez, organizar o lar. “No mínimo, a pandemia reforçou a importância de arrumar e organizar a casa; sua casa se tornou seu escritório, sua escola, sua creche, sua academia, seu santuário, seu tudo! Meu método de arrumação está focado em descobrir o que desperta alegria para você, agarrando-se a essas coisas e designando um lugar para elas. Nunca houve um momento mais urgente para alegria e organização em casa do que agora”, conta, deixando implícita a importância de seu método.

A nova coleção possui cem itens, e foi feita em parceria com a Container Store. A marca segue para sua segunda parceria de sucesso, já que no ano passado se uniu a Home Edit, responsável pelos armários de organização extremamente satisfatórios (como a despensa super organizada) e bizarros (um armário de extensões de cabelo) de Khloe Kardashian. De acordo com a Furniture Today, a Container Store teve o crescimento mais alto em 2020, e as ações estão altamente valorizadas, em janeiro, o preço das ações triplicaram em relação a setembro.

A collab Container Store x KonMari conta com itens como: as caixas de armazenamento Hikidashi (a partir de 6,99 dólares). “Simples e bonitas, com um toque de capricho, essas caixas de armazenamento cabem facilmente em uma gaveta – ou “hikidashi” em japonês – para organizar seus pertences preciosos”, diz o site. E também itens para cozinha, escritório, armários, além de uma linha infantil com prateleiras coloridas, cestos de rattan e algodão, e necessaires de plástico. Será que, o questionamento sobre a relevância destes objetos trará a resposta positiva à pergunta: “isso me faz feliz?”

Para Marie Kondo, sim. “O mundo tem estado muito caótico no ano passado, mas como passei a maior parte dele em casa, serviu como uma oportunidade para confrontar e organizar meus pensamentos e emoções. Não havia como escapar, por assim dizer; portanto, usei esse tempo para refletir, reavaliar minhas prioridades e me firmar. Senti um grande apreço por tudo o que tenho”, ao contar ao The New York Times sobre sua rotina durante a pandemia.