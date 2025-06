Ariel Todeschini é o melhor bartender do Brasil na etapa nacional do World Class 2025

O melhor bartender do Brasil no World Class Brasil 2025 é Ariel Todeschini, do Ponto Gin em Curitiba. O mixologista se destacou entre os seis finalistas que competiram em diversas provas na terça-feira, 10, no Bar dos Arcos, em São Paulo. O World Class é considerado a maior competição de coquetelaria do mundo.

Promovida pela Diageo, a edição deste ano celebra a coquetelaria como uma verdadeira arte e uma forma de conexão humana, sob o conceito #HandcraftedByHumans. A competição destaca o talento e a criatividade por trás de cada drinque. O vencedor irá representar o Brasil na final global, em Toronto, Canadá, entre setembro e outubro.

Além da técnica, a competição também valorizou as histórias, os vínculos e as narrativas que cada bartender trouxe para o copo, refletindo o conceito de mixologia autoral e a conexão com ingredientes locais.

Em sua 16ª edição, o World Class Brasil abriu inscrições no início do ano e, em abril, selecionou os 50 melhores bartenders do país. Ao longo de um mês, eles participaram de Flash Challenges, que elegeram os vencedores de cada etapa. A partir desses desafios, foram definidos os 12 semifinalistas, anunciados no Dia Mundial do Coquetel, em 13 de maio.

Como foi a final

A final foi dividida em três etapas principais: pela manhã, os competidores participaram do Don Julio Challenge, seguidos pelo Johnnie Walker Blue Label Challenge no início da tarde. À noite, enfrentaram o Speed Challenge que colocou os bartenders à prova na execução técnica e agilidade, com a missão de preparar cinco drinks clássicos diferentes em apenas cinco minutos.

A avaliação foi simples: os jurados levantavam bandeiras verdes ou vermelhas com base na pergunta “Você pagaria por esse drink?”, considerando não apenas o sabor, mas toda a experiência de serviço oferecida.

A semifinal, realizada no dia 27 de maio, seguiu a mesma dinâmica da final e testou tanto a técnica quanto a criatividade dos participantes. Cada bartender recebeu uma caixa misteriosa com diversos insumos — desde os mais comuns até ingredientes inusitados como maionese, danoninho, cereal matinal e sardinha.

O desafio foi criar um coquetel de alto nível utilizando uma das quatro marcas Hero do World Class — Tanqueray N10, Johnnie Walker, Don Julio ou Ketel One — combinando com quatro ingredientes da caixa.

Os participantes tiveram 30 minutos para preparar suas bases e, em seguida, apresentaram os coquetéis para um painel de jurados, que avaliou a execução, originalidade, sabor e a capacidade de transformar o drinque em uma verdadeira experiência.