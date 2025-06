Taste São Paulo: como provar pratos do Fasano e do chef Claude Troisgros por R$ 50

Não é todo dia que se tem a oportunidade de provar pratos de chefs renomados por um preço acessível. Melhor ainda quando esses grandes nomes da gastronomia estão lado a lado em um evento que celebra a culinária mundial. É assim com o Taste São Paulo, que reúne os melhores restaurantes e chefs da cidade em um só lugar, oferecendo uma experiência gastronômica única no coração da capital paulista.

Este mês de junho, o Parque Villa-Lobos é novamente a sede da 9ª edição do Taste São Paulo Festival, considerado o maior festival gastronômico do mundo. Entre os dias 13 e 15, 19 e 22, e 27, 28 e 29 de junho, o espaço se transforma em um verdadeiro paraíso gastronômico, com pratos criados por chefs consagrados de 31 restaurantes da capital paulista.

O evento traz uma variedade de opções, desde pratos italianos, árabes, mediterrâneos, coreanos, brasileiros, até opções veganas e sobremesas deliciosas, além de drinks exclusivos.

Entre os destaques estão pratos elaborados pelo restaurante Fasano, como o rigatoni alla carbonara por R$ 55, e o confit de canard do chef Claude Troisgros, que será servido por R$ 50. Também marca presença o Aizomê, eleito um dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil pelo ranking EXAME Casual 2025, com seu rámen por R$ 50.

Workshops

Durante os 10 dias de programação, os visitantes terão a oportunidade de participar de mais de 190 aulas, workshops gratuitos, e degustações, além de ativações com brindes e promoções exclusivas. Para completar a experiência, mais de 60 shows e apresentações musicais ao vivo estarão espalhados pela área de 50 mil m² do evento, com atrações como Mestrinho e Luana Camarah, trazendo ainda mais vida e ritmo ao festival.

No Papo de Bar by Campari Academy, os participantes aprendem os segredos dos melhores drinques e como aplicar as técnicas de coquetelaria e harmonização na prática.

Com edições em cidades como Londres, Paris, Milão, Dubai e Amsterdã, o Taste Festival ganhou destaque mundial. Em 2024, a edição paulista se consagrou como a maior do mundo, com cerca de 72 mil visitantes, reafirmando a importância do evento para a cidade e para os apreciadores da boa comida.

Serviço

Datas: 13, 14, 15 (sexta-feira a domingo), 19, 20, 21, 22 (quinta-feira a domingo), 27, 28, 29 (sexta-feira a domingo)

Local: Parque Villa-Lobos - Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo

Horários: Quinta-feira (19/06) - 12h às 20h / Sextas-feiras – 17h às 23h / Sábados - duas sessões – 12h às 23h (Taste Sunset – 18h às 23h) / Domingos - 11h às 20h

Ingressos: venda geral a partir de R$ 21 (meia entrada e varia conforme o lote). Vendido por meio do site Eventim.