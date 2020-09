Maya Gabeira bate recorde mundial e supera categoria masculina

Primeira e única mulher a entrar no Guinness Book como recordista da maior onda surfada no mundo, Maya Gabeira acaba de bater seu próprio recorde e conquistar um novo feito, um marco na história do surfe feminino. A carioca venceu outra onda gigantesca, desta vez de 73,5 pés, o equivalente a 22,40 metros de altura, se tornando também a primeira mulher a surfar a maior onda do ano.

Com a marca, ela bateu não apenas o recorde feminino, como também superou a categoria masculina, medida em 70 pés. O feito foi anunciado oficialmente hoje, quinta-feira 10 de setembro, World Surf Leagu, a WSL, mas aconteceu em fevereiro deste ano, durante o Nazaré Tow Surfing Challenge, em Portugal.

O feito tem ainda mais mérito pelo critério de medição. A própria Maya Gabeira demandou que a medição da onda fosse feita por cientistas e aberta ao público. Foi a primeira vez que o recorde é medido e assinado por cientistas do Scripps, instituto de San Diego, e especialistas responsáveis pela construção da piscina de ondas artificiais do Kelly Slater.

Maya Gabeira é uma autoridade do surfe. Mulher dentro de um esporte majoritariamente masculino e detentora de importantes premiações, ela sofreu na mesma Nazaré um grave acidente que quase a levou a morte, em 2013. Ela teve de ser reanimada com técnicas de ressuscitação cardiorespiratórias e admiteu que ficou com trauma. Ainda assim, manteve-se na ativa.

Cinco anos depois do tráfico acidente, ela se tornou a primeira mulher a entrar no Guinness Book como recordista da maior onda surfada no mundo, de 20 metros de altura, o equivalente a um prédio de 8 andares. O feito aconteceu em 2018, na praia de Nazaré, onde Maya vive.

Antes de alcançar o prêmio dos sonhos, ela também foi a primeira mulher a surfar no mar gelado do Alasca e é pentacampeã da melhor performance feminina no Big Waves Awards, da WSL. Também conquistou o ESPY em 2009 como melhor atleta de esporte de ação, venceu o Teen Choice Awards da Fox em 2010, foi indicada ao Prêmio Laureus em 2014 e em 2019 na categoria de melhor atleta de esportes de ação e homenageada pela Mattel com uma boneca Barbie, sendo a primeira brasileira da linha “Mulheres Inspiradoras” da marca, também em 2019. Ela ainda tem patrocínio da marca de alta relojoaria TAG Heuer.