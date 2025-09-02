Marriott cresce no Brasil com 17 novos projetos e 1,4 milhão de membros Marriott Bonvoy

Com mais de 9,6 mil hotéis em cerca de 143 países, a Marriott International é a maior rede hoteleira do mundo. Fundada em 1927, a empresa conta hoje com mais de 30 marcas no portfólio. O número impressiona não apenas pela escala global do negócio, mas também pela pluralidade de experiências oferecidas aos clientes, que vão de hospedagens midscale até resorts de alto padrão em locais paradisíacos.

“Nosso objetivo é estar presente em todos os destinos que os viajantes desejam ir, oferecendo produtos e preços diferentes”, explica Vanessa Martins, diretora de área Brasil da Marriott International. Essa estratégia de diversificação permite que os clientes se hospedem em hotéis de marcas como Sheraton, JW Marriott, The Ritz-Carlton, W Hotels, St. Regis, Four Points, City Express, entre outras.

No Brasil, a presença da Marriott segue o modelo global multifacetado. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Santos é possível encontrar os mais variados hotéis da rede operando em diferentes segmentos. Atualmente, o grupo conta com 15 hotéis no país, com destaque para o icônico Sheraton Grand Rio, que completou 50 anos em 2024, o W São Paulo, inaugurado em dezembro na Vila Olímpia – a primeira unidade brasileira do W Hotels no país –, e o Westin São Paulo, aberto em junho desde ano no Itaim Bibi.

“O crescimento em número de hotéis e operações também tem um impacto local positivo, com um aumento nas oportunidades de emprego e contratações. Atualmente, temos quase 2 mil associados, que é como a Marriott se refere aos seus colaboradores. Todos os diretores-gerais dos hotéis no Brasil são brasileiros, e isso é algo que nos dá muito orgulho”, analisa Vanessa.

Anos de expansão

A estratégia de diversificação da Marriott no Brasil também contempla uma série de novos empreendimentos a serem inaugurados nos próximos anos. Segundo a diretora, 17 hotéis assinados pela rede já estão em desenvolvimento. Entre esses empreendimentos estão o W Gramado & Residences, a primeira propriedade W construída em uma região montanhosa na América do Sul, e o Westin João Pessoa, um resort all-inclusive, construído no Polo Turístico Cabo Branco, há aproximadamente 10 km do centro da cidade.

Vanessa também destaca a reabertura do Tropical Hotel Manaus, agora chamado Tropical Hotel da Amazônia. “Esse é um hotel icônico no Brasil. Estamos muito felizes em reabri-lo e, com ele, também celebramos a chegada da marca Tribute Portfolio ao país. Essa é uma coleção de hotéis independentes da Marriott, e têm como característica serem muito diferentes entre si, cada um com uma personalidade própria”, conta.

Marriott no Brasil: a presença da rede segue o modelo global multifacetado com diferentes empreendimentos (Marriott /Divulgação)

Em outra frente, a chegada da marca City Express ao país, neste ano, abre um novo capítulo para a Marriott. Com uma proposta voltada para o público que busca uma hospedagem funcional, acessível e eficiente, a marca mexicana representa a aposta da companhia no segmento econômico cada vez mais valorizado por viajantes corporativos e jovens turistas em busca de custo-benefício.

“Começamos com foco no Nordeste, incluindo cidades como Fortaleza, Natal, Cabo de Santo Agostinho e Porto de Galinhas. Ao todo, são sete hotéis planejados para a região. Esta é uma marca muito forte no México e em outros países da América Latina e a ideia é que ela cresça significativamente no Brasil também”, explica Vanessa.

Um ecossistema de viagens

Para além da oferta plural de hospedagens, a Marriott entende que os clientes também desejam experiências que fujam do convencional. Assim, com o objetivo de ser uma plataforma completa de viagens, a rede criou o Marriott Bonvoy, um programa de experiências que permite aos hóspedes acumularem pontos a cada estadia em hotéis da rede.

Esses pontos funcionam como uma porta de entrada para experiências globais e acesso exclusivo a eventos e vivências em diversas áreas de interesse — esportes, entretenimento, gastronomia e cultura. É possível, por exemplo, assistir a corridas da Fórmula 1 em locais como Mônaco e Amsterdã, jogos da NFL, participar do Carnaval do Rio de Janeiro em camarotes exclusivos e até acessar shows da Cowboy Carter Tour, de Beyoncé.

NFL no Brasil: membros do Marriott Bonvoy têm a possibilidade de vivenciar uma experiência diferenciada dos jogos no país. (Marriott /Divulgação)

Mais do que um programa de pontos, o Marriott Bonvoy busca ampliar a relação do cliente com a marca, transformando estadias em vivências memoráveis. Não à toa, atualmente a plataforma conta com mais de 180 milhões de membros ao redor do mundo.

De acordo com a executiva, hoje o Brasil é o segundo país da América Latina com o maior número de membros do Marriott Bonvoy, atrás apenas do México. “Estamos chegando a 1,4 milhão de membros brasileiros. E isso é muito legal. Também estamos crescendo em parcerias, justamente para oferecer experiências em destinos populares para os brasileiros, como Flórida, Nova York, Chile e Argentina. Estamos muito felizes com essa boa receptividade ao programa e queremos proporcionar cada vez mais experiências únicas aos viajantes”, finaliza